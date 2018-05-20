Россия скатывается в средневековье Юлия Латынина

20.05.2018, 12:36

Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина.

Во всяком случае, наши ожидания никто не обманул. Мы видим, что все люди приличные… я бы даже сказала, если не приличные, то содержательные под разными предлогами сваливают из этого правительства, естественно, не громко хлопая дверью, но тихонечко-тихонечко, потому что стратегические перспективы не у этого правительства, а у нашей страны неважные.

А остаются всякие мединские, васильевы и мутко, которые, во-первых, замечательны тем, что «мы под давлением не прогибаемся». Ну, как же мы можем снять Мутко, если он герой самого громкого международного скандала?

А, во-вторых, просто те люди, которые не могут себя реализовать ни в каком другом месте, идут в правительство. Это сейчас новый феномен, часть общей тенденции, которая связана с тем, что Путин меняет социальную базу.

Потому что, если он раньше опирался, действительно, на российскую элиту, на ту элиту, которая воровала в России, а тратила и хранила деньги на Западе, то теперь он все больше опирается на то, что в западной социологии называется андеркласс, а России называется люмпен-пролетариат. И, собственно, на самом деле, Мединский, Васильева, Мутко, они такие яркие представители… вот Хирурги всякие… еще Хирурга осталось в правительство назначить министром спорта. Они как раз яркие представители люмпен-пролетариата.

И, конечно, вторая составляющая часть этого правительства — это то, что в нем, наконец, ярко проявляется наследственность — появляются разные персонажи вроде назначенного министром сына Патрушева. Скоро мы увидим внуков Патрушева или не Патрушева, племянниц, двоюродных сестер, любовниц и так далее. Какие-нибудь люди с Кавказа будут пристраивать своих вторых жен, третьих жен в правительство.

Как сказать… Мы видим, что у нас высокие должности уже занимают… или высокий статус имеют всякие постельничии, охотничьи, охранники Путина, повара Путина, тренера Путина… Мы скатываемся в такое средневековье. Средневековье отличается одной интересной особенностью, что экономики в средневековье никакой не бывает. Потому что вся средневековая экономика заключается в том, что постельничий, назначенный герцогом, он обирает своих крестьян и верно служит сюзерену или не очень верно, наоборот, использует его

Юлия Латынина, «Эхо Москвы»