Приключения ЧВК Вагнера в Украине 2 20.05.2018, 16:40

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Появились новые свидетельства.

На российском сайте Ридус вышло крайне интересное интервью с российским наемником Евстафием Ботвиньевым, также известным в сети, как Стас Шустров (позывной "Инженер"). Ботвиньев воевал на Донбассе против ВСУ в 2014 году, где был одним из российских военных советников и помогал боевикам подготавливать операции против украинских военных, пишет Денис Казанский в своем блоге.

Информации в сети о нем довольно много — это реальный человек, который не раз общался с журналистами, давал интервью и комментировал ситуацию на востоке. Вот, к примеру, старое интервью 2014 года.

В своем новом интервью Ботвиньев рассказал об участии наемников из ЧВК "Вагнера" в боевых действиях против ВСУ. Напомню, что в Луганске не так давно поставили памятник бойцам этого формирования, который является точной копией памятника "вагнеровцам" в Сирии.

Для нас эти свидетельства, конечно же, чрезвычайно интересны. Ведь в Украине есть еще немало подонков, которые продолжают втирать людям, что в стране идет гражданская война, и Россия не является агрессором. Но история все расставит по местам. Все факты и свидетельства о российском вторжении в Украину мы тщательно собираем и сохраняем. Все это еще пригодится — если не в международных судах, то хотя бы в учебниках истории. Чтобы последующие поколения знали цену мифу "о братских народах" и не повторяли ошибок предков.

Целиком интервью можно почитать по ссылке в начале публикации, а здесь хочется остановиться на самых ключевых моментах:

1. Ботвиньев рассказывает, что учился на военного советника, "по специальности поработал в ЛНР". Он — именно тот человек, занимавийся "решением определенных вопросов", присутствие которых в Донбассе признавал даже Владимир Путин

Ботвиньев (Шустров) не скрывает, что занимался организацией "партизанских движений". Важно понимать, что без таких, как он, война на востоке была бы невозможна. Таких спецов Россия отправляла в Украину, чтобы как следует разжечь пожар войны в самом начале и пролить побольше крови. Самый известный из них конечно же Игорь Гиркин, который признал, что "нажимал спусковой крючок войны".

2. Далее интересный отрывок о том, как сам Ботвиньев-Шустров попал на Донбасс. Здесь стоит обратить внимание на такой фрагмент — Инженер говорит, что и он сам, и Вагнер, и Плотницкий подчинялись некоему человеку, который не имел отношения к местным структурам. Конечно, это не открытые. Никто и не сомневался, что Плотницкий всегда был пешкой. Но всякое новое свидетельство для нас важно. Чем больше таких показаний — тем лучше. Ведь если подтверждается, что Плотницкий подчинялся какому-то человеку, не имевшему отношение к местным структурам, значит он представлял в Луганске интересы этого человека, а никак не жителей Луганского региона. Не было гражданской войны, не было восставших шахтеров и трактористов. Были российские наемники с украинскими паспортами, которые выполняли приказы российских командиров.

3. Дальше интересный фрагмент непосредственно об участии ЧВК Вагнера в боевых действиях и статистике потерь. Как говорит Ботвиньев, для спецгруппы потери были достаточно большими.

Важно отметить, что в Луганске Вагнер появился в июне 2014. Когда там только начиналась война. В его отряде было 80 человек — это немного для нынешнего периода войны, но это много для самого начала конфликта, когда в Луганске едва ли набиралось несколько сотен боевиков. То есть, российский отряд был очень весомой силой и принимал участие в самых главных сражениях.

4. Один из самых важных фрагментов интервью. Здесь Ботвиньев называет размер зарплаты российского наемника — 180 тысяч рублей (это еще до обвала рубля). Таким образом рушится миф о российских добровольцах, воевавших за идею, а не за деньги. Убийство украинцев — на самом деле было высокооплачиваемой работой и хорошим заработком.

Тут же еще одно ключевое свидетельство — "эти люди там заменяют наших контрактников". Вот это и есть истинный механизм участия РФ в военном конфликте на Донбассе. Регулярную армию Кремль, очевидно, вынужден был применять только в нескольких решающих эпизодах, а в остальное время воюют такие вот "вагнеровцы", чтобы можно было не переживать по поводу потерь и не раскрывать их численность.

За эту соломинку обычно хватаются те, кто с пеной у рта утверждает, что российских военных в Донбассе нет. Но даже если вместо российских контрактников в Украине и в самом деле воюют наемники из неофициальных ЧВК — нам-то что с того? Какая разница, кого конкретно Кремль отправляет в Украину убивать украинцев — контрактника или наемника? Смерть нам они несут одинаково. И, конечно же, это никак нельзя назвать "гражданской войной".

5. Ботвиньев рассказывает, что Вагнер (настоящее имя Дмитрий Уткин) получил орден Мужества за участие в войне на Донбассе (также он участвовал в захвате Крыма). Говорит, что наемников Вагнера тренируют российские кадровые военные. А также подтверждает, что на территории России действовали лагеря по подготовке боевиков ЛДНР. В частности — для этого использовалась база в Молькино (Краснодарский край) — о ней не раз писали российские СМИ.

"С Донбасса выводили целые подразделения на учебный полигон в Молькино, которые там записывались к товарищу Вагнеру еще в 2014 году" — говорит Ботвиньев-Шустров.

Вся суть гибридной войны заключается именно в этой фразе. Хороший вопрос: украинский гражданин, который записался в российскую ЧВК и воюет в Донбассе против ВСУ в интересах России — это украинский комбатант или российский? Россия утверждает, что украинский и на этом основании называет боевые действия в Донбассе — "гражданской войной". Но на самом деле это, конечно же, коллаборационизм.

Прогресс не стоит на месте. Мир стремительно меняется — появляются электромобили, удобные приложения в смартфоне, новые технологии в области освоения космоса. Меняются и технологии ведения войны. Старые правила уходят в прошлое, вместо регулярных армий применяются неофициальные формирования из наемников, которые не признаются своими правительствами и действуют без объявления войны.

Люди, которые до сих пор верят в старые правила, могут искренне считать, что Россия не воюет с Украиной. Ведь объявления войны не было и официально войска не вводили. Но в современной войне все это уже и не нужно. Время парадов, мундиров, триумфальных арк и офицерской чести закончилось еще в начале прошлого века. Настало время ЧВК, в которые можно набрать людей с любым гражданством и бросить их воевать в любую точку земли. ЧВК — это как футбольный клуб. Играть в нем могут хоть украинцы, хоть бразильцы, хоть русские. Гражданство не имеет значения — главное не какой у тебя паспорт, а за какую страну ты забиваешь голы.

В следующий раз, когда кто-то будет говорить вам, что в Украине "гражданская война", просто перешлите им этот пост. Кроме того, я сделал обзор интервью в формате видеоблога для тех, кому не удобно читать текст. Правда обязательно пробьет себе дорогу.