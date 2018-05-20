Белорусский боец UFC заработал $3,5 миллиона 20.05.2018, 16:48

Андрей Орловский входит в топ-30 за всю историю UFC.

Единственный белорусский боец UFC Андрей Орловский за карьеру в промоушене заработал 3,5 миллиона долларов. Правда, для бойца его статуса и для лучшего ММА-промоушена в мире это маленькие деньги, пишет «Трибуна».

Сейчас во всем разберемся. Официальные зарплаты в UFC довольно условны. Промоушен платит участникам главных боев номерных турниров проценты от продаж платных трансляций (PPV) на канале FOX, и эту сумму никто не разглашает. Процент может меняться в зависимости от важности боя и оговаривается отдельно – так UFC удобнее вести переговоры с позиции силы, ведь в идеале боец не должен знать, на какую часть договорились остальные. В итоге промоушен оглашает только основную зарплату бойцов.

За каждый из шести последних боев Орловский получил от 265 до 315 тысяч долларов. Неплохо, но...

По сравнению с футболом, хоккеем, бейсболом, баскетболом и другими топовыми видами спорта зарплаты в UFC все еще очень малы.

Главные звезды промоушена даже за всю карьеру не заработали столько, сколько получает топовый боксер за один бой.

UFC делает ставку на местных спортсменов: промоушен зарабатывает не только на PPV, но и на продаже билетов. Поэтому всех самых высокооплачиваемых бойцов можно связать с определенной страной: Конора – с Ирландией, Биспинга – с Великобританией, Сен-Пьера – с Канадой и т.д. С конца 2015 года UFC стала указывать в зарплатных ведомостях гораздо большие суммы. Возможно, раньше суммы занижали.