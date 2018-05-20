Названы автомобили, которые вскоре исчезнут с рынка 1 20.05.2018, 20:57

1,765

Специалисты назвали 10 автомобилей, которые могут исчезнуть из продажи в ближайшие несколько лет.

В современном мире автопроизводители вынуждены быстро разрабатывать и выпускать на рынок новые модели. Некоторые автомобили при этом снимаются с серийного производства. Это естественный процесс. Avtovod.org предлагает вашему вниманию 10 автомобилей, которые могут исчезнуть из продажи в ближайшие несколько лет.

Volkswagen Beetle

Продажи Volkswagen Beetle снижаются во всех странах. В прошлом году, например, в США было продано всего около 15 000 экземпляров этой модели. Volkswagen уже сказал, что у Beetle текущего поколения преемника не будет. Судя по всему, Beetle раньше или позже всё-таки станет «историей».

Mercedes-Benz SLC

Еще в прошлом году появился слух о том, что Mercedes-Benz планирует перестать выпускать кабриолет SLC. Он уже устарел. Да и продажи у него небольшие. Правда, пока не известно когда эта модель исчезнет с рынка. Не исключено, что у нее будет преемник.

Chevrolet Volt

Chevrolet Volt раньше или позже исчезнет с рынка. По слухам, это произойдет к 2022 году. Правда, у него может быть преемник с подзаряжаемой гибридной силовой установкой или с полностью электрической силовой установкой.

Chevrolet Spark

Продажи малолитражных автомобилей, как и больших седанов, в последние годы снижаются. Эта тенденция сохранится. Поэтому, по слухам, Chevrolet хочет перестать выпускать Chevrolet Spark. Чтобы привлечь новых покупателей, несколько лет назад появился Spark Activ – высокопроизводительная версия.

Chevrolet Sonic

Ранее стало известно, что Chevrolet готовится выпустить обновленный Sonic. Даже если это и так, то новое поколение у этой модели вряд ли будет. Слишком компактная у него платформа.

Chevrolet Impala

Время серийного производства Chevrolet Impala, как и других больших переднеприводных седанов, подходит к концу. Они не могут выдерживать конкуренцию со стороны кроссоверов. Продажи Impala очень небольшие. Ходят слухи, что Ford готовится отказаться от этой модели.

BMW 3-Series Gran Turismo

У BMW сейчас есть кроссоверы любого размера и типа, для самых разных покупателей, поэтому продолжение серийного производства 3-Series Gran Turismo выглядит не очень логично. Эта модель не такая красивая, как стандартные кроссоверы.

Buick LaCrosse

Продажи большого седана Buick LaCrosse в последнее время не впечатляют. Это понятно, ведь в США стали больше покупать кроссоверов и внедорожников, чем седанов. В линейке Buick есть более популярные модели – кроссоверы и внедорожники.

Audi TT Roadster/A5 Cabriolet

В 2011 году появились Audi TT Roadster и A5 Cabriolet. С тех пор их продажи постоянно снижались. По слухам, вместо них Audi готовится выпустить A4 Cabrio, который построят на платформе MQB. Эта новинка будет стоить примерно на 10 000 долларов меньше, чем TT Roadster или A5 Cabriolet.

Audi R8

Ранее в нынешнем году представители Audi объявили, что у Audi R8 не будет третьего поколения. Это значит, что скоро высокопроизводительный R8 уйдет с рынка. Нам кажется, что это неправильное решение.