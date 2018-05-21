Швеция выиграла ЧМ-2018 по хоккею 21.05.2018, 0:17

Фото: reuters

В финале шведы победили швейцарцев в серии буллитов.

Сборная Швеции выиграла золотые медали ЧМ-2018.

В финальном матче шведы одержали победу над сборной Швейцарии в серии буллитов - 3:2 Б.

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира во второй раз подряд.

Фото: reuters

На этом турнире шведы выиграли все матчи. В группе они поочередно обыграли Беларусь (5:0), Чехию (3:2), Францию (4:0), Австрию (7:0), Словакию (4:3 ОТ), Швейцарию (5:3) и Россию (3:1). В четвертьфинале скандинавы победили Латвию (3:2), а в полуфинале разгромили США (6:0).

Швейцарцы заняли четвертое место в группе, где они обыграли Австрию (3:2 ОТ), Словакию (2:0), Беларусь (5:2), Францию (5:1), но уступили Чехии (4:5 ПБ), России (3:4) и Швеции (3:5). В ¼ финала Швейцария победила Финляндию (3:2), а в ½ финала — Канаду (3:2).