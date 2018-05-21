Том Ли: К концу года цена на биткоин вырастет до $25 тысяч 21.05.2018, 15:07

Рост криптовалютной индустрии зависит от трех факторов.

Соучредитель и руководитель исследовательского направления в Fundstrat Global Advisors, Том Ли признал, что его прогноз по поводу роста цены на биткоин после конференции Consensus не оправдался, пишет altcoin.info.

Как сообщает Bloomberg, Ли утверждает, что криптовалютный рынок по-прежнему «сталкивается со значительным внутренним сопротивлением и препятствиями со стороны традиционных финансовых институтов».

Напомним, что после того как предпоследний прогноз, о росте цены на биткоин после последнего срока сдачи налоговых деклараций в США, оправдался, Том Ли сделал еще один, в котором утверждал, что цена на криптовалюту номер один пойдет вверх после самого масштабного события в криптовалютном мире - конференции Consensus 2018:

Мы ожидаем, что BTC и другие криптовалюты будут вести себя также, как в предыдущие годы, когда цена на них начинала расти еще во время конференции, а рост продолжался даже после ее завершения.

В своем отчете для своих клиентов в пятницу Том Ли объяснил, что его прогноз основывался на таких факторах, как сбор криптовалютного сообщества «в одном месте», а также «значительный рост посещаемости этого мероприятия в этом году». Том ожидал, что эти факторы позитивно скажутся на ценах на криптовалюты.

В своем твитте 18 мая Том Ли подтвердил факт, что криптовалютные рынки вместо роста, упали до 10 процентов во время проведения конференции, хотя она и насчитывала 8700 участников. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

CRYPTO: #Consensus2018 rally did not happen, very disappointing. What we needed was a trifecta of progress: (i) institutional custody/tools; (ii) buy-in by banks/investment managers; (iii) regulatory clarity (3 of 3 needed), but we got progress on (i) and (ii). Full text below pic.twitter.com/XcqNhgYgK7 — Thomas Lee (@fundstrat) 18 мая 2018 г.

Том Ли считает, что рост криптовалютной индустрии зависит от трех факторов: институциональных инвесторов, поддержки со стороны банков и ясности в регулировании.

Криптовалютный рынок по-прежнему сталкивается с значительным внутренним сопротивлением и препятствиями со традиционных финансовых институтов... Но обнадеживает, тот факт, что именно финансовые институты начинают активнее работать с этим рынком.

Согласно Bloomberg, Fundstrat по-прежнему ожидает, что к концу этого года цена на биткоин достигнет 25.000 долларов США. Ранее в этом месяце Том Ли предсказал, что биткоин будет стоить 36.000 долларов США к концу 2019 года.