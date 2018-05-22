Названы семь супернадежных автомобилей 1 22.05.2018, 8:14

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Владельцы не спешат продавать эти авто даже спустя 10 лет.

Сейчас автомобилисты стараются продать свой автомобиль спустя 3-5 лет. По истечению этого срока обычно начинаются первые проблемы и дорогие ремонты, а гарантии уже нет.

Бытует мнение, что эра супернадежных машин закончилась в начале 2000-х годов. Но есть последние из могикан, которые дают поводов задумываться о смене авто 10 и больше лет. Кстати, такие авто можно считать выгодным приобретением не только потому, что они вам дольше прослужат — их цена на «вторичке» значительно превышает стоимость менее удачных «одноклассников» в полтора раза и больше.

Издание autonews.ua собрало список из 7 таких уникальных машин:

1. Audi TT

Эта модель выпускалась немецкой компанией с 1998 года, но самым удачным считается второе поколение (2006-2014), особенно с полным приводом. В среднем, первый владелец новой ТТ ездит на ней 9 лет. И это отличный показатель.

2. Toyota 4Runner

Эта модель — достаточно утилитарный внедорожник на базе пикапа Hilux. В нынешнем поколении выпускается с 2009 года. Эти машины постоянно находятся на топовых позициях в рейтингах надежности, так что не удивительно, что на них ездят не менее 9 лет до продажи. Ведь для такого авто и пробег в 300 тыс. км. еще детский.

3. Toyota Avalon

Еще одна Тойота в нашем рейтинге. Не зря эта марка завоевала в нашей стране такую популярность. Авалон — родственник легендарной Камри, отличается выдающейся надежностью и отличным комфортом. Зачем такую менять? Вот и не меняют их на другое авто в течении 9 лет.

4. Chevrolet Corvette

В Сети можно найти немало критики касающейся этих авто, но настоящим показателем является то, сколько они «живут» у владельцев. А Корветы не особо спешат продавать даже спустя 9 лет. Их техника хоть и отличается спортивными настройками и высокой мощностью силового агрегата, но конструкция довольно старая и проверенная.

5. Ford Explorer

До появления последнего поколения, которое стало кроссовером, Экспорер был настоящим рамным внедорожником. Именно те машины никто не спешит продавать — они отличаются поразительной надежностью и «живучестью». Владельцы не расстаются с такими Фордами по 9 лет.

6. Porsche Boxster

Немецкая компания один из немногих производителей спорткаров, которые еще и очень надежны. Автомобили этой марки практически всегда присутствуют во всех рейтингах надежности и в основном на самых высоких позициях. В среднем владельцы этих родстеров держат их у себя по 10 лет.

7. Toyota Land Cruiser

Это имя просто-таки ассоциируется с надежностью и неубиваемостью. Даже 15-летние экземпляры с большими пробегами отнюдь не будут старыми развалинами. В среднем, первый владелец езди на такой машине 11 лет! Многие авто даже предыдущего поколения 100 серии еще не сменили владельца.