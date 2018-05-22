По делу о нападении на Сергея Чалого задержано пять человек 22.05.2018, 11:45

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Следственный комитет прокомментировал нападение на экономиста.

По факту избиения Сергея Чалого возбуждено уголовное дело, 5 человек (4 парня и девушка) задержаны, сообщили в СК.

Сейчас известный экономист и автор программы «Экономика на пальцах» находится в больнице. В Следственном комитете рассказали, что в воскресенье было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до шести лет лишения свободы.

— В настоящий момент задержано пять человек, с ними работают следователи, получают от них показания, — прокомментировала tut.by Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — После того, как работа будет завершена, мы сообщим о результатах. В данный момент наши сотрудники разбираются: кто и какую роль принимал в той ситуации, которая произошла. По предварительной информации, все участники конфликта находились в алкогольном опьянении.

Напомним, все случилось около полуночи в ночь с пятницы на субботу. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказал Сергей Чалый. — Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали.

Как сообщает сайт ГУВД, четырех минчан, которые подозреваются в нападении на журналиста и его друга, сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД задержали «по горячим следам». Оперативные сотрудники выяснили обстоятельства произошедшего, говорится в информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, и «достоверно известно, что данное нападение спланированным не было».

— В результате опроса подозреваемых выяснились дополнительные обстоятельства: ночью 19 мая 2018 года в этом же дворе распивала спиртные напитки не только компания Чалого, но еще и компания из 5 человек. Около 00.30 часов указанные молодые люди уже решили расходиться по домам. Проходя мимо компании Чалого, семейная пара, которая отстала от своих друзей, услышала в свой адрес различного рода шутки, насмешки и нецензурную брань. Предвидя конфликт, супруг позвонил друзьям, которые в то время уже отошли вперед. Когда указанные граждане подошли, компания Чалого спровоцировала конфликт, в результате которого началась обоюдная драка, исход которой решило количество выпитого спиртного и количество участников, — сообщает сайт ГУВД. — Четверо минчан, принимавшие участие в указанной драке, в настоящий момент задержаны в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления») и находятся в Центральном РУВД г. Минска.

Сам экономист сейчас находится в больнице.

— На самом деле, я себя сейчас странно чувствую. Действие обезболивающего закончилось… Болит голова со всех сторон, особенно в висках, с глазом есть проблема, жду, когда меня осмотрит офтальмолог. Врачи говорят, на днях меня выпишут, — рассказывает Сергей Чалый.