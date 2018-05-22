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Им не стыдно

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  • Елена Якжик, «Салідарнасць»
  • 22.05.2018, 15:35
Фото: ТАСС

«Ля» западает даже у тех, кто далек от хоккейной тематики.

Тема белорусского хоккея снова обсуждалась Лукашенко. Кажется, что уже 125-й раз за последние месяцы, но теперь по поводу провала белорусской сборной на ЧМ-2018.

Майское «позорище» уже комментировали спортивные аналитики и обыватели. Вспомнили и средства, которые сожрал за последние десятилетия хоккей; и количество легионеров в сборной хоккейной страны; и деток, которые по задумке властей давно должны были подрасти в ледовых дворцах…

И вот после вторничной встречи с правителем министр МВД Игорь Шуневич, который является еще и хоккейным начальником, отчитывается журналистам о деталях разговора (цитирует «Беларусь сегодня»):

«Проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов, подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может, используя уже другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло.

Мы не сможем взять или найти, или привезти вратаря. Только воспитать его, обучить, сделать своими усилиями и возможностями. Это аксиома. Сегодня ситуативность такова, что мы пользуемся услугами голкипера-иностранца. Это не нормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача, думаю, федерации в первую очередь».

А теперь вдумайтесь:

Нужна «новая тактика»;

«Настало время», «в очередной раз», «оценить ситуацию и сделать правильные выводы»;

Нам еще предстоит «воспитать и обучить» вратарей.

И это все в хоккее, который накачивается колоссальными средствами около двадцати лет и позиционируется в стране как национальный вид спорта.

Им не стыдно? Единственный вопрос, который возникает. Но, перечитывая цитату, снимается. Потому что знак вопроса здесь неуместен.

Елена Якжик, «Салідарнасць»


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