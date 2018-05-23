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Билл Гейтс назвал пять книг, которые стоит прочитать этим летом

  • 23.05.2018, 8:55
Билл Гейтс
ФОТО: GETTY IMAGES

Книги достаточно короткие и не отнимут много времени.

Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые, по его мнению, стоит прочитать летом. Как он отметил в своем блоге, книги достаточно короткие, их легко читать.

«В последнее время я прочел потрясающие книги. Когда я составлял этот список, я понял, что некоторые из них затрагивают такие серьезные вопросы, как: что делает человека гением, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми, откуда взялось человечество и куда мы движемся», — написал он в блоге.

Гейтс рекомендует к прочтению книгу Leonardo da Vinci («Леонардо да Винчи») Уолтера Айзексона. По словам миллиардера, автор собрал разнообразные факты из жизни художника и попытался объяснить его феномен.

Бизнесмен также советует прочитать Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved («Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась») Кейт Боулер. Она написала книгу после того, как у нее диагностировали рак толстой кишки в четвертой стадии. В книге Боулер попыталась понять, что привело к болезни. В результате, по его словам, получился душераздирающий и удивительно смешной роман.

Гейтс включил в список Lincoln in the Bardo («Линкольн в бардо») Джорджа Сандерса. «Я думал, что знаю все об Аврааме Линкольне, но этот роман заставил меня пересмотреть некоторые периоды его жизни… Я почувствовал, как Линкольн был подавлен гнетом горя и ответственности», — написал бизнесмен.

Кроме того, миллиардер советует прочитать книгу Origin Story: A Big History of Everything («Большая история всего») Дэвида Кристиана. В произведении он рассказывает об истории вселенной, начиная с Большого взрыва. «Книга даст вам представление о месте человечества во Вселенной», — отметил Гейтс.

Замыкает список книга Factfulness («Фактологичность») Ганса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд. Профессор по вопросам международного здравоохранения Ганс Рослинг объясняет простые истины о мире: как жизнь становится лучше и в каких областях мир следует усовершенствовать. Гейтс отметил, что рекомендует эту книгу с того дня, как она появилась.


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