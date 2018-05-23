Британец, который отбывает наказание, рисует белорусскую тюрьму

Британец, который отбывает наказание, рисует белорусскую тюрьму4
- 23.05.2018, 20:14
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Алан Смит регулярно присылает письма своей жене и описывает белорусскую тюремную действительность в рисунках.
Гражданин Великобритании Алан Смит отбывает наказание за организацию нелегального канала миграции через белорусско-польскую границу. Мужчина уже отсидел больше половины срока, но не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отказывается признать свою вину, передает «Белсат».
Британец (имеет курдские корни) был руководителем турфирмы, которая помогала иракцам легализоваться на территории Беларуси. Он утверждает, что купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака и в итоге был обвинен в организации канала нелегальной миграции. Белорусский суд постановил посадить британца в тюрьму на 2 года. Его арестовали 30 сентября 2017 года. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а в настоящее время отбывает наказание в колонии Витьба-3 (Витебская область).
Мужчина регулярно присылает письма своей жене и описывает белорусскую тюремную действительность в рисунках.
«В этой тюрьме должно быть максимум 800 человек. Сейчас здесь 1800. В каждой камере по 35 человек. Мы спим парами на двойных кроватях. На 200 заключенных приходится 10 туалетов и 10 умывальников. Здесь есть врачи, но два из них – ветеринары. Моемся раз в неделю – по три человека под одним душем», – пишет в одном из писем к жене Алан Смит.
«Сегодня заместитель главы колонии приказал написать на меня жалобу, так как я оделся в теплые зимние брюки – здесь очень холодно. Нигде не написано, что их нельзя носить. И такое происходит со всеми».
«Это место не должно называться «исправительным учреждением» – здесь никого не учат и никто не работает. Никто тебе не говорит, что нужно делать, чтобы стать «на правильный путь». Люди не имеют понятия, что делать после тюрьмы. Без работы. Без семьи. Без помощи. Средний срок наказания здесь 5-8 лет. Но есть два человека с 20-летним сроком».
«Это место – ад. Здесь нет прав человека. Когда я был в больнице, там скончались два человека и один пытался покончить жизнь самоубийством. Многие просят меня помочь им. Они написали мне свои истории. Я их опубликую. Многие работников колонии – расисты. Они отправляют людей в карцер просто так без всякого повода».
«Сегодня вернулся с комиссии – отказано в условно-досрочном освобождении. Заместитель начальника колонии даже не знал, сколько мне еще сидеть. Сказал, что не знает меня. Я спросил сколько ему нужно времени, чтобы он узнал… Начальник колонии здесь ничего не контролирует. Мое дело находится на контроле кого-то в Минске, но я не знаю кого».
«Начальник СИЗО, в котором меня держали, написал в эту колонию, что я много раз нарушал их правила. На самом деле я написал властям письмо о беззаконии и пытках», – пишет жене Смит.
Тюремное заключение Смита закончится через 4 месяца. Он выйдет на свободу 29 сентября. По словам жены британца, Алан собирается подать жалобу в Верховный суд.