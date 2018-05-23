Британец, который отбывает наказание, рисует белорусскую тюрьму 4 23.05.2018, 20:14

1,247

Алан Смит регулярно присылает письма своей жене и описывает белорусскую тюремную действительность в рисунках.

Гражданин Великобритании Алан Смит отбывает наказание за организацию нелегального канала миграции через белорусско-польскую границу. Мужчина уже отсидел больше половины срока, но не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отказывается признать свою вину, передает «Белсат».

Британец (имеет курдские корни) был руководителем турфирмы, которая помогала иракцам легализоваться на территории Беларуси. Он утверждает, что купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака и в итоге был обвинен в организации канала нелегальной миграции. Белорусский суд постановил посадить британца в тюрьму на 2 года. Его арестовали 30 сентября 2017 года. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а в настоящее время отбывает наказание в колонии Витьба-3 (Витебская область).

Мужчина регулярно присылает письма своей жене и описывает белорусскую тюремную действительность в рисунках.

Изображение тюремной камерs, в которой сидит британец

«В этой тюрьме должно быть максимум 800 человек. Сейчас здесь 1800. В каждой камере по 35 человек. Мы спим парами на двойных кроватях. На 200 заключенных приходится 10 туалетов и 10 умывальников. Здесь есть врачи, но два из них – ветеринары. Моемся раз в неделю – по три человека под одним душем», – пишет в одном из писем к жене Алан Смит.

Узники: «Нам нужен врач, который лечит людей». Врачи: «Узники – не люди»

«Сегодня заместитель главы колонии приказал написать на меня жалобу, так как я оделся в теплые зимние брюки – здесь очень холодно. Нигде не написано, что их нельзя носить. И такое происходит со всеми».

«Смит делает тюремную настенную газету: «Я не могу рисовать, так как плохо себя чувствую. В глазах темнеет». Тюремный наблюдатель: «Меня это не интересует. Ты должен!»

«Это место не должно называться «исправительным учреждением» – здесь никого не учат и никто не работает. Никто тебе не говорит, что нужно делать, чтобы стать «на правильный путь». Люди не имеют понятия, что делать после тюрьмы. Без работы. Без семьи. Без помощи. Средний срок наказания здесь 5-8 лет. Но есть два человека с 20-летним сроком».

Заключенный: «Я вам говорил, что не умею обслуживать это. Я отрезал себе пальцы». Надзиратель: «Упс. Ты не первый. Это научит тебя не совершать преступления».

«Тюремный надзиратель: «Не помогайте британцу». Дьяволы: «Доверься нам. Мы твои друзья и поможем тебе».

«Это место – ад. Здесь нет прав человека. Когда я был в больнице, там скончались два человека и один пытался покончить жизнь самоубийством. Многие просят меня помочь им. Они написали мне свои истории. Я их опубликую. Многие работников колонии – расисты. Они отправляют людей в карцер просто так без всякого повода».

Начальник колонии: «Ты можешь выйти на свободу раньше, но должен заплатить за воду, одежду и электричество. Смит:» Но это коррупция. Да и как я вообще могу это сделать? «. Начальник колонии:»Это твои проблемы. Вон отсюда!»

«Сегодня вернулся с комиссии – отказано в условно-досрочном освобождении. Заместитель начальника колонии даже не знал, сколько мне еще сидеть. Сказал, что не знает меня. Я спросил сколько ему нужно времени, чтобы он узнал… Начальник колонии здесь ничего не контролирует. Мое дело находится на контроле кого-то в Минске, но я не знаю кого».

«В Беларуси могут арестовать даже плюшевых мишек».

«Начальник СИЗО, в котором меня держали, написал в эту колонию, что я много раз нарушал их правила. На самом деле я написал властям письмо о беззаконии и пытках», – пишет жене Смит.

Тюремное заключение Смита закончится через 4 месяца. Он выйдет на свободу 29 сентября. По словам жены британца, Алан собирается подать жалобу в Верховный суд.