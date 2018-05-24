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Согнутые спины театральных патриотов

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  • 24.05.2018, 8:39
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Источник: caricatura.ru

Масштаб холуйства меньше. Но и Россия измельчала.

Одна из позорных страниц в истории российского Малого театра – инсценировка в феврале 1981 года книжки Брежнева "Целина". Ладно бы, где-то еще, но в Малом!

История повторяется. Застой возвращается, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

Спустя годы, Малый вписал еще одну постыдную страницу в свою историю – поставил в мае 2018 года спектакль "Смута" по убогой книжке одиозного министра культуры Мединского.

Масштаб холуйства меньше. Но и страна измельчала.

Режиссер постановок по книжкам начальства – Брежнева в 1981-м и Мединского в 2018-м, один и тот же – Бейлис. Не стареют согнутой перед начальством спиной ветераны.

Бейлис комментирует своё творение: "Вы мне скажите, где сейчас есть какой-нибудь спектакль, который бы говорил об истории в патриотическом стиле?"

Эта наглость, бессовестность, развязность в вопросах характерна для нашего времени.

Сейчас, Бейлис, скажем.

Именно проходимцы из начальства должны обучать граждан "патриотизму", да ещё с исторической сцены Малого. А доносить эти мысли до граждан набирают проверенных мастеров советских "целинных" постановок. Марать своё имя о творения тщеславных столоначальников ни один талантливый человек не возьмется.

Бейлису и всему дружному коллективу постановки книжного мусора Мединского на сцене Малого, нет дела до того, что Минкульт не так давно требовал оставить в тюрьме Малобродского, сохранить домашний арест для Апфельбаум и Серебренникова. Они ставят пьесу министра. Вместо того чтобы вообще отказаться иметь дело с таким человеком.

Снова встали к старому плугу на "целине", положили на него старческие руки и продолжили "патриотическую" борозду времён застоя.


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