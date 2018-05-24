В Пинске собираются построить вредный для экологии кремниевый завод 7 24.05.2018, 10:13

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иллюстрационное фото Радыё Свабода»

В Европе кремниевые заводы строят в сотнях километров от крупных городов.

В Пинске запланировано строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, сообщил корреспонденту БелТАпервый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

С компанией "Силикон Материалз Инк." (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия "КамСил" в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.

Как отмечает "Радыё Свабода", в России в последние годы происходило несколько протестов против строительства кремниевых заводов, например в Омске и Абакане.

Местные власти убеждали жителей в безопасности таких заводов. В Европе такие заводы строят минимум за несколько километров от любых поселений, в сотнях километров от крупных городов.