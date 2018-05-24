закрыть
24 мая 2018, четверг, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Пинске собираются построить вредный для экологии кремниевый завод

7
  • 24.05.2018, 10:13
  • 1,826
иллюстрационное фото Радыё Свабода»

В Европе кремниевые заводы строят в сотнях километров от крупных городов.

В Пинске запланировано строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, сообщил корреспонденту БелТАпервый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

С компанией "Силикон Материалз Инк." (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия "КамСил" в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.

Как отмечает "Радыё Свабода", в России в последние годы происходило несколько протестов против строительства кремниевых заводов, например в Омске и Абакане.

Местные власти убеждали жителей в безопасности таких заводов. В Европе такие заводы строят минимум за несколько километров от любых поселений, в сотнях километров от крупных городов.


популярное за неделю

Мнение

Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец