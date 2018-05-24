Россельхознадзор закрывает поставки с ОАО «Гродненский мясокомбинат» 4 24.05.2018, 10:52

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Белорусы организовали мошенническую схему поставок продукции в РФ.

Россельхознадзор с 25 мая вводит ограничения на поставки продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат». Поводом стало нарушение правил перемещения товаров, сообщает belmarket.by.

На прошлой неделе Россельхознадзором были обнаружены 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины производства мясокомбината, которые перевозились среди других товаров.

Россельхознадзор считает, что факт задержания такого груза указывает на участие ветврача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции.

Ранее служба запретила поставки свинины и всей продукции из нее по подозрениям в наличии АЧС на территории нашей страны. Россельхознадзор угрожает при повторном случае закрыть поставки со всей территории Гродненской области.