Видеохит: Черепашка на скейтборде из Минска завоевывает интернет 25.05.2018, 21:02

О белорусской черепашке написали крупные зарубежные СМИ.

Ролик, снятый на телефон сотрудником белорусского ресурса StringersHub, «засветился» в крупных зарубежных интернет-СМИ, передает belmir.by.

Видео показывает маленькую черепаху, которая довольно быстро для этого вида животных передвигается по полу, выложенному кафельной плиткой. Дело в том, что она катится на мини-скейтборде.

Этот сюжет, в принципе, не нов и использовался в том числе в рекламе. Тем не менее, белорусская черепашка пришлась по вкусу медиа-источникам. К этому моменту видео републиковали на своих сайтах ресурсы news.yahoo.com, msn.com и ряд других.

Как рассказали в StringersHub, героя ролика зовут Стрингер, он является корпоративным питомцем, и история создания видео очень проста. Его сделали сегодня, когда в очередной раз мыли аквариум черепашки, и под рукой оказалась мини-доска.

– Стрингер обычно уползает, пока мы приводим в порядок его жилище, и потом мы тратим 30-40 минут на поиски. В этот раз решили посадить его на доску, чтоб далеко не уехал, а оказалось, что он тот еще бордист, – пояснили в офисе ресурса.

Специфика работы белорусской компании – видеоконтент. Она сотрудничает с разными каналами, медиаресурсами. Поэтому и было решено предложить короткий клип клиенту, который специализируется на распространении таких роликов.