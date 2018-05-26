Мингорисполком не собирается устанавливать «доску БНР» 26.05.2018, 12:12

ФОто: svaboda.org

Власти как всегда обманули.

Больше месяца назад Художественный совет Мингорисполкома утвердила вид доски для дома на улице Володарского, 9, в котором 100 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Но, как сказал «Радыё Свабода» председатель Союза художников Рыгор Ситница, ни разрешения, ни запрета установить ее до сих пор нет.

Рыгор Ситница писал обращение к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу о разрешении на установку доски, ждал ответа не позднее текущей недели. Но в нарушение закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» ему не дали ответа в положенный срок. Ситница говорит, что в понедельник планирует отправить новое обращение - о нарушении сроков ответа на предыдущее.

«Они везде декларировали - «да, конечно», даже письма присылали, что принято решение, хотя письменного решения нигде не было, - возмущается Ситница. - Они должны были бы ответить, да или нет, может, что передумали, что не будем делать - так была бы какая-то определенность. Но никто ничего не говорит».

В пресс-службе Мингорисполкома также не объяснили, когда будет установлена доска.

Деньги на бронзовый вариант доски вместо устаревшего оригинала, сделанного в 1993 году скульптором Александром Шатерником, собрали за три часа. Установить доску предполагали до 25 марта на доме на улице Володарского, 9 в Минске - именно здесь была подписана Третья Уставная грамота, которая провозгласила БНР независимым государством. Заседание Мингорисполкома, на котором вывеску должны были утвердить, откладывалось почти две недели.

26 февраля руководитель главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан предложил Григорию Костусеву обсудить установление памятной доски по адресу Володарского, 9. Планировалось, что открытие доски в честь провозглашения независимости БНР станет компромиссом между Мингорисполкомом и оргкомитетом празднования 100 лет БНР: власти установят табличку, если оргкомитет согласится на проведение концерта 25 марта возле Оперного театра.