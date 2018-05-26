Топ-менеджер «Вымпелкома» раскритиковал блокировку Telegram 26.05.2018, 18:32

Михаил Якушев выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти "Вымпелкома" Михаил Якушев выступил с критикой блокировки мессенджера Telegram в ходе бизнес-завтрака "Цифровая трансформация бизнеса: международный опыт и российская практика" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет kasparov.ru.

В частности, Якушев вспомнил выступление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова в рамках ПМЭФ и отметил, что в ходе блокировки мессенджера работа операторов связи впервые оценивалась по тому, насколько успешно они препятствуют работе Telegram.

"И как получилось, что талантливый парень, создатель "ВКонтакте" (Павел Дуров) стал террористом и экстремистом?" — воскликнул Михаил Якушев. Его фраза была встречена аплодисментами.

Якушева также поддержал управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы молодые талантливые специалисты не уезжали за границу.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировку Telegram на территории России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.