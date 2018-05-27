Как «Мотовело» скопировало легендарный скутер и что из этого вышло 13 27.05.2018, 8:48

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ФОТо: NN.BY

Мотовеловцы практически повторили черты легендарного итальянского скутера Веспа концерна Пъяджио.

В продажу поступили новые скутеры в ретро-стиле Vesna от «Мотовело». Мы сравнили мопед отечественного производства с легендарным итальянском Vespa, который считается самым первым успешным скутером в мире, пишет nn.by.

Фото: nn.by

А вот тем, кто внимательно смотрит старые фильмы и интересуется культурой прошлого века, этот скутер будет подаваться очень знакомым: мотовеловцы практически повторили черты легендарного итальянского скутера Веспа концерна Пъяджио.

Фото: nn.by

Итальянцы выпускают Vespa с 1946 года и до сих пор. Лицензии на производство «Веспа» покупали различные заводы: английский, немецкий, американский, испанский и французский. «Веспа» появлялась в многочисленных фильмах, книгах, музыкальных клипах, а также являлась одним из атрибутов британской молодежной субкультуры мод.

Фото: nn.by

В 1957 году точную копию Веспа выпустили и в СССР, но без лицензии. Мотороллер назывался «Вятка».

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Интересно, что в минской вариации скутера похоже не только само название с различием в одну букву - Vesna и Vespa, - но и чем-то само написание:

Белорусские магазины просят за Vesna около 2400 рублей, тогда как итальянский мотороллер стоит 7800 рублей в эквиваленте.

Объем двигателя Vesna 49 см3, а значит, если у вас есть водительские права категории В, то вам не нужно получать дополнительную категорию А, чтобы кататься на этом скутере.

Единственный вопрос, который остается решить: где хранить скутер — на улице под подъездом или, может, на балконе?