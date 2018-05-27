В Бресте противники аккумуляторного завода снова вышли на площадь 1 27.05.2018, 19:16

Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

Около полусотни противников строительства аккумуляторного завода собрались 27 мая на площади Ленина в Бресте, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на naviny.by.

Люди стояли группами, общались, обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, кормили голубей. Основной темой обсуждения стало предстоящее рассмотрение 28 мая в Брестском областном суде двух кассационных жалоб на решение суда Московского района Бреста, который отказал в удовлетворении иска граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр» и Брестскому райисполкому. Истцы просили суд приостановить деятельность «АйПауэра» по строительству завода до проведения повторного общественного обсуждения актуального отчета об оценке воздействия на окружающую среду.

Сегодня в ходе обсуждения ситуации участники акции выразили готовность в случае, если суд оставит в силе решение районного суда, обжаловать его далее, в вышестоящих инстанциях.

Брестчанка Елена заявила, что считает строительство аккумуляторного завода «преступлением в отношении всех жителей Бреста и Брестского района».

Горожанин Сергей сказал, что надо приходить на площадь, чтобы власти видели, что ситуация со строительством «не спускается на тормозах» участниками протестов. По его сведениям, чиновники советовали наиболее активным участникам протестов не приходить на площадь, потому что сами чиновники разберутся в ситуации со стройкой. «Как они разбираются, мы видим. Поэтому приходить на площадь надо», — сказал он.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако созданная в связи с обращением правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.