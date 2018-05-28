Как инженер организовал необычные экскурсии по забытым железнодорожным путям Беларуси 28.05.2018, 10:26

Все началось в Витебской области.

Нет ничего романтичнее железной дороги, с мягким перестуком рельс, с гудком паровоза, с прямыми, как стрела, линиями — ни одни транспорт не собрал себе столько поклонников, как поезда, пишет «Витебский курьер».

Но, оказывается, есть у железных дорог Беларуси своя тайная жизнь и свои забытые тропы. Надо только знать, где искать их. Опытным следопытом в этом деле стал Артем Слизкий, который не только знает все тайные узкоколейные тропы нашей страны, но и с удовольствием водит по ним экскурсии. Себя Артем иронично называет инженером-романтиком, а свою любовь к узкоколейной железной дороге объясняет просто:

Широкая колея, она вся такая суровая, все там правильно и по правилам. А тут как-то проще, уютнее.

Опыт исследования узкоколеек у Артема солидный — 10 лет, и началось все как настоящее приключение.

А началось все со старой карты. Старой топографической советской карты то ли Минского района, то ли области, которая была найдена в деревне на шкафу. И на ней были отмечены узкоколейки. Ближайшая была в Рудинске, и тогда, в студенческие годы, я взял велик и поехал смотреть.

С тех пор Артем катался по разным узкоколейкам, превратить хобби в свое дело он думал давно, но решиться было сложно. Начинал сам, морально поддержали друзья. Правда, прибыли пока не большие, «на мороженое». По словам Артема, в Европе экскурсии по узкоколейкам очень популярны, а в Беларуси есть только его проект, которому всего два года.

Чтобы посмотреть, как это выглядит, мы прокатились вместе с туристами по 17-километровой лесной узкоколейке в Ивацевичском районе. Казалось бы, кому интересно кататься на промышленном тепловозе? Оказывается, самым разным людям: от «сталкеров» и фанатов до семей с детьми.

Кто-то по несколько раз приезжает. Всегда прикольно смотреть, как на это реагируют люди , например, взрослые тети, которые прыгают от счастья, что им дали погудеть в гудок тепловоза. Была интересная группа израильских туристов, творческое объединение, тогда они находились в Браславе. Для них за пару дней нашли предприятие. Приезжают украинцы, россияне, был один немец. Пока в основном катаем белорусских туристов, на европейский рынок выйти сложно — надо понимание. А я инженер и романтик.

Сейчас по узкоколейкам возят на предприятия торф, поэтому здесь все сурово, по-простому и поэтому так интересно. У проекта пока только три маршрута: лесной с экскурсией в Музей железнодорожной техники в Барановичах, в Лидский район с экскурсией на пивзавод и в Смолевичи с заездом на Белаз. Стоит такое развлечение от 45 до 55 рублей. Пока что катают около двух раза в месяц.

Предприятия идут на контакт кто как. Вот на этом маршруте инженер сам связался со мной, увидел в интернете и предложил возить туристов. Кто-то сомневается, кто-то удивляется, что это вообще интересно. Люди привыкли, это их работа. Кто-то отказывает, может, боятся такой ответственности.

Кстати, история узкоколейки тесно связана с Витебской областью, потому что начиналась все именно здесь.

Первой узкоколейной железной дорогой в Беларуси был путь из Свентяны в Березвечье (сейчас это была бы дорога из литовского Швенчениса в Глубокое). Ее начали строить в 1895 году по инициативе «Первого общества подъездных путей» под началом Болеслава Антоновича Яловецкого, памятник которому, кстати, сейчас можно найти на станции в Лынтупах. Сейчас участок бывшей узкоколейки от Лынтуп до Глубокого перешит на широкую колею.

Еще одна важная узкоколейка находилась в Браславском районе, она была построена в годы Первой мировой и пережила ее еще на полвека. Возле деревни Слободка до сих пор можно увидеть насыпь, которая осталась от железной дороги из Друи в Дукштас, она проходила через Браслав, Опсу, Слободку.

Одна часть этой старой узкоколейки была построена русской стороной, а вторая — немецкой. Из-за того, что она была изначально военно-полевой и несовершенной, поезд проходил эти 94 километра целых 12 часов! В 1967 году ее демонтировали. В самом Барславе сейчас можно увидеть здание бывшего вокзала, сейчас — жилой дом, и найти улицу Железнодорожную. Два паровоза оттуда после закрытия перекочевали на Детскую железную дорогу в Минск. «Вторую жизнь» узкоколейки получили в 1920-ых годах: ими стали подвозить торф на предприятия. Для этого они успешно служат до сих пор.

Так что, если вас привлекает промышленный туризм или поездки, отличные от привычные экскурсий, где все бегом и с обязательной покупкой магнитиков, всегда можно погреметь и даже погудеть, катаясь по белорусским узкоколейкам.