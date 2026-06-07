Глава Lotus дал неожиданную оценку гиперкару компании 1 7.06.2026, 18:03

Заявление вызвало дискуссию.

Генеральный директор Lotus Фэн Цинфэн оказался в центре внимания после резких заявлений о массе спортивных автомобилей, которые фактически противоречат текущей линейке компании, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, спортивные машины с массой свыше 1800 кг не могут считаться выдающимися и относятся скорее к «среднему» уровню. Проблема в том, что этот порог превышает почти весь современный модельный ряд Lotus.

Даже электрический гиперкар Lotus Evija имеет массу около 1905 кг (примерно 4200 фунтов), что формально делает его «посредственным» согласно критерию самого CEO.

Заявления вызвали дискуссию, поскольку бренд Lotus исторически ассоциируется с философией «облегчения ради эффективности». Теперь же компания выпускает значительно более тяжелые электрифицированные модели.

При этом в разработке находится новый спорткар Type 135 с гибридной V8 силовой установкой мощностью свыше 1000 л.с. Эксперты отмечают, что при снижении массы он может обеспечить выдающееся соотношение мощности и веса.

Несмотря на критику, в индустрии считают, что слова главы Lotus могут подтолкнуть бренд к возвращению к своей традиционной философии легких и ориентированных на драйв автомобилей.

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