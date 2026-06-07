Эрдоган отворачивается от Путина 7.06.2026, 18:17

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Переломным моментом стало падение режима Башара Асада.

Партнерство между Турцией и Россией, сформировавшееся во многом благодаря войне в Сирии около десяти лет назад, постепенно теряет прочность. На этом фоне Анкара способствует укреплению позиций Украины на Ближнем Востоке — регионе, где Москва долгое время сохраняла значительное влияние. Об этом в колонке для The New York Times пишет старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Гьонюль Тол.

Отношения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным всегда оставались сложными. Во время сирийского конфликта страны поддерживали противоположные стороны: Турция выступала на стороне повстанцев, стремившихся свергнуть Башара Асада, а Россия защищала действующий режим. Однако со временем Москва и Анкара нашли компромисс.

Так, турецкая военная операция на севере Сирии в 2016 году стала возможной благодаря согласию России, контролировавшей сирийское воздушное пространство. В ответ Анкара сократила поддержку повстанческих группировок. Подобные договоренности отражали более широкую модель сотрудничества, при которой обе стороны фактически признавали и усиливали влияние друг друга в Сирии.

Для Кремля выгода заключалась в том, что Турция фактически смирилась с укреплением российских позиций в Сирии и других частях Ближнего Востока, а также способствовала возникновению разногласий внутри западных союзов. Эрдоган же получил важного регионального партнера в период охлаждения отношений с НАТО.

Изначально Турция выглядела менее влиятельным участником этого тандема. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация изменилась. Оказавшись под западными санкциями, Москва стала значительно сильнее зависеть от Анкары, которая отказалась присоединяться к ограничениям. Турция превратилась в один из ключевых центров российской торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества, одновременно усилив собственные позиции.

Переломным моментом стало падение режима Башара Асада в конце 2024 года. Россия, сосредоточенная на войне против Украины, не смогла оказать ему поддержку. В результате Москве пришлось искать общий язык с новым сирийским руководством во главе с Ахмедом аль-Шараа, несмотря на то что ранее российская авиация годами наносила удары по силам, которые теперь вошли в состав власти. В то же время Турция, поддерживавшая сирийскую оппозицию, стала главным внешним игроком в стране.

По мнению автора, это открывает перед Анкарой новые возможности: укрепить позиции в НАТО, скорректировать отношения с Россией и одновременно помочь Украине расширить влияние на Ближнем Востоке.

Весной президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Сирию, воспользовавшись турецким государственным самолетом. Во время переговоров с Ахмедом аль-Шараа и министром иностранных дел Турции обсуждались вопросы оборонного и энергетического сотрудничества. Анкара участвует в реформировании сирийской армии, а Украина может предложить собственный опыт в сфере военного производства и применения беспилотников, накопленный за годы войны с Россией.

Параллельно Киев развивает контакты со странами Персидского залива. После атак иранских дронов Shahed-136 по государствам региона Украина предложила Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ поделиться практическими наработками в сфере противовоздушной обороны. Эти же беспилотники активно используются Россией против украинских городов.

Турция, имеющая прочные связи с государствами Персидского залива, рассматривает усиление украинского присутствия как дополнение к собственной региональной стратегии. Для России, которая долго выстраивала отношения с монархиями региона в сфере безопасности и экономики, это означает дополнительную потерю влияния.

Автор отмечает, что Украина нуждается в новых союзниках и рынках, а расширение сотрудничества с ближневосточными странами позволяет укреплять ее международную роль в сфере безопасности. Поддержка со стороны Турции демонстрирует ослабление возможностей Кремля влиять на глобальные процессы и свидетельствует о серьезной трансформации турецко-российских отношений.

По мнению Тола, Анкара все меньше придерживается политики балансирования между Москвой и НАТО. Ослабление российских позиций позволило Турции более свободно продвигать собственные интересы, а одним из главных выгодоприобретателей этой ситуации становится Украина.

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