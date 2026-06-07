Белорусы стали отказываться от популярных имен

Белорусы стали отказываться от популярных имен2
- 7.06.2026, 18:25
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Свет и Сергеев стало меньше.
Тренды на имена в Беларуси ощутимо изменились. Когда-то они были классикой, а теперь их носят буквально единицы. Какие-то и вовсе пропадают.
В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома поделились статистикой за первые пять месяцев 2026 года. И она может удивить.
За это время во всей области никто не дал своей дочери имя Наташа, Света, Ирина, Галина, Лидия и Людмила. А когда-то они были в каждом классе или офисе. Теперь же эксклюзивные.
За компанию с ними полностью исчезли такие имена как Тамара, Раиса и Клавдия. Было зарегистрировано буквально по одной Алле, Ольге, Татьяне, Надежде, Любови, Нине, Зое и Валентине.
Что касается мужских имен, то здесь похожая ситуация. Полностью исчезли имена Борис, Геннадий, Виталий. Единицами держатся Анатолии, Валерии, Юрии и Василии – всего по два человека. Даже имена Сергей и Николай, еще недавно бывшие классикой, сегодня стали штучными.
В то же время ранее забытые имена постепенно возвращаются в обиход. Так, Верой назвали 20 девочек, а Костей 18 мальчиков.
Ранее сайт Charter97.org писал о самых популярных именах в Беларуси.