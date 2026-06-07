В аэропорту российского Сочи третьи сутки коллапс 9 7.06.2026, 17:53

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Задержаны десятки рейсов, пассажиры падают в обморок.

Курортный сезон может быть сорван не только во временно оккупированном Крыму, но и в Сочи, объекты вокруг которого все чаще подвергаются атакам беспилотников. Число городов РФ, которые начинают все отчетливее ощущать на себе последствия развязанной Кремлем войны против Украины, неуклонно растет. Как сообщает российский пропагандистски проект Mash, в аэропорту Сочи третьи сутки продолжаются масштабные задержки рейсов.

С пятницы его открывали всего на восемь минут. На прилет задержаны 39 рейсов, на вылет 37, еще 17 отменены.

Из-за большого скопления пассажиров аэропорту ломаются лифты, в залах стоит невероятная духота, в результате которой некоторые люди падают в обморок. Пассажиры жалуются на отсутствие свободных стульев.

«Люди лежат на полу на собственных полотенцах и ковриках, стойки информации забиты, табло пустые», – пишут пропагандисты.

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