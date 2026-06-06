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В России дважды посадили рейс «Москва - Сочи» из-за атаки дронов

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  • 6.06.2026, 9:12
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В России дважды посадили рейс «Москва - Сочи» из-за атаки дронов
Фото: Getty Images

Подробности.

В России вечером 5 июня самолет рейсом «Москва - Сочи» дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает «Осторожно Новости».

По словам пассажиров рейса SU1132, вылет из Москвы состоялся 5 июня примерно в 18:00. Конечная точка маршрута - Сочи, однако долететь туда не удалось, так как около 21:00 в городе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки дронов.

По этой причине борт приземлился в Астрахани. Чуть позже самолет вновь попытался вылететь в Сочи, но там в 23:00 снова ввели ограничения на полеты. В связи с этим воздушное судно вновь совершило посадку, но уже в Минеральных Водах.

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