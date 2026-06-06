Беспилотники ударили по Москве и Краснодарскому краю: в Усть-Лабинске пылает нефтебаза 1 6.06.2026, 8:17

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Фото: Exilenova+

В небе — огромное зарево.

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали ряд российских регионов. Под ударом оказались Москва, Тульская область и Краснодарский край, передает «Фокус».

В Усть-Лабинске Краснодарского края РФ была атакована нефтебаза, в результате чего поднялся масштабный пожар. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики.

«Усть-Лабинск, была атакована нефтебаза», — пишут аналитики.

На кадрах, которые распространяют в сети, видны последствия попаданий дронов: большое зарево в небе, густой тем и сильное возгорание. В то же время официальных сообщений об атаке на момент публикации не было.

Фото: Exilenova+

Аналитики отмечают, что под ударом оказался действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком около 15 тысяч квадратных метров, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива. Основными поставщиками топлива являются нефтеперерабатывающие заводы группы «Лукойл».

Какие еще регионы РФ ночью атаковали дроны

Кроме того, после полуночи мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов и атаке дронов на Тульскую область РФ. Под ударом в частности оказался город Узловая. Однако данных об атакованных объектах не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об атаке дронов на столицу РФ. По его данным, после полуночи было сбито по меньшей мере беспилотников, которые летели на Москву. На местах «падения обломков» работают экстренные службы, отметил Собянин.

Информация о последствиях атак на момент публикации уточняется.

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