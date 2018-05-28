Лукашенко оторвался от реальности 6 28.05.2018, 10:51

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Рано или поздно люди пойдут искать справедливости.

Выступление одного оратора на форуме «Минский диалог» вызвало определенные ассоциации, пишет Юрий Пшенник на сайте nmnby.eu.

«Вот мы убеждаем друг друга, как хорош мир, как важно, чтобы мир этот был. Вот вы сейчас выйдите на улицу, посмотрите: природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Я не только про Беларусь говорю, про любую страну. Неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Все в простом – давайте сохраним это», – заявил Лукашенко. «Вот все в простом, я просто хочу вас повернуть к этому простому: давайте сделаем для людей и для самих себя – мы же еще долго будем жить. Кто из вас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Мы хотим жить, давайте будем жить, растить детей, образование давать им хорошее. Давайте будем творить, вот и всё», – заключил Лукашенко. Без сомнения, все абсолютно правильно сказано, но как-то слишком «по-простому». А народная мудрость гласит: «Простота хуже воровства».

Истоки некоторых конфликтов уходят в глубь веков и даже тысячелетий. Библейский рассказ о Самсоне и Далиле, например, – это история такого противостояния, которое продолжается фактически и по сей день. С перерывом на время – когда один из народов был оттуда выселен. К слову, такое «простое решение», как выселение народов, товарищ Сталин тоже активно практиковал уже в другую эпоху, хотя самой проблемы это не решило. Это хорошо, что «природа, солнце, воздух хороший, красиво», но проблему решать нужно, и ее пытаются решить уже много десятилетий – если считать от решения ООН 1947 года. Ибо «все на самом деле не так просто». И таких застарелых, хотя и не столь древних, проблем на одном Ближнем Востоке – море.

Популисты своими «простыми» решениями часто не решают проблем, а наоборот, загоняют их вглубь. Взять примеры более близкие, из нашей практики – с «тунеядцами», например. Первоначальное решение было принято совсем «по-простому». Не работаешь – заплати налог, или сбор, как это еще называли. Все просто. О создании новых рабочих мест государству заботиться не надо, о достойных зарплатах – тоже. Работает человек или нет, а деньги с него в казну все равно «капают». Но в жизни вышло, как в анекдоте: «Рабинович, почему вы не любите простых решений? – У них обычно сложные последствия».

Не сработало «по-простому»? Давайте примем более сложный, даже очень запутанный бюрократически вариант. Но сомнительно, что и он сработает. Потому что сам подход к проблеме по сути не изменился, просто власть облачила его в сложную бюрократическую форму.

Проблема же, конечно, остается, но это сложная проблема, и для ее решения нужен комплексный подход и даже системные изменения. Иными словами, «простое» решение ничего по сути не решило, но заблокировало возможность принятия действительно всестороннего, комплексного и взвешенного решения. «По-простому» не работает, а «сложно» уже нельзя, поскольку «закон есть закон». В этом и беда «простых» решений.

Аналогично, «по-простому» решила наша власть и пенсионную проблему. Реально же заблокировала принятие иных, более эффективных и адекватных решений.

«Простые» подходы применяет наша власть в экономике, в спорте и других областях. Вот построим автозавод, АЭС, очередной ледовый дворец, еще что-нибудь – и все будет хорошо. В результате – сложные последствия. «Джили» едва развил десятую часть своей проектной мощности, в то время, как Авто ВАЗ нарастил поставки в Беларусь на 57%. АЭС вскоре нужно запускать, но тут выяснилось, что неизвестно куда экспортировать электроэнергию с нее.

Про хоккей вообще не упоминать, результаты всем известны.

Соответственно и «простой» народ «простыми» подходами к решению важнейших мировых проблем как-то не впечатлен. На дискуссионной площадке talks.by выступление Лукашенко в основном оценили критически. «На нас никто не нападает и не собирается нападать. Для такой страны как РБ нет ничего важнее сделать так, чтоб люди научились жить, а не выживать в нищете. Надоело уже слушать про мир и войну. У нас, в каждой семье ежедневная война – как выжить в этой беспросветной безнадеге». «Тема для электората не новая: главное нет войны, а то, что зарплата в регионах 150 долларов и цены выше, чем в соседних странах, – это ерунда».

Все верно, ведь «травка зеленеет» в усадьбе-резиденции и в «малосемейке», состояние которой словно после артобстрела, по-разному. Сломанные краны, дыры в обшарпанных стенах, плесень на потолке, грязные кабинки в туалетах и неработающие душевые. «Белорусский партизан» прошелся по гродненским общежитиям и посмотрел, за какие «удобства» жильцам придется платить дополнительно.

Напомним, в Беларуси продолжают вводить плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях. С 3 марта ее ввели в Могилевской области, с 1 апреля – в Витебской. Платят также уже в Минской области и городе Минске. А с 1 июня и в гродненских жировках у жильцов общежитий появится новая графа и статья расходов. Все просто, все по-простому.

Словом, у кого-то есть десятки (сколько точно – секрет), резиденций и поместий, другие живут просто в ужасных условиях, при этом платят за них очень много – если говорить об уровне их доходов. Я сомневаюсь, что между ними будет полное согласие только потому, что «солнышко светит».

Тут есть проблема, и она таки сложная. Простой шариковский подход «взять все и поделить» не поможет, ибо этих «резиденций» не хватит чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся. Но и другой «простой» подход – «никто не хочет умирать», посему не возмущайтесь, – тоже проблему не решает, а только загоняет внутрь. Рано или поздно люди могут сказать «на фиг мне такая жизнь» и пойдут искать справедливости.

Возвращаясь к вопросам миротворчества тоже надо отметить, что принимаемые в этой сфере «несложные» решения зачастую только усугубляли ситуацию. Призывы в стиле «ребята, давайте жить дружно» работают далеко не всегда.

В 2005 году Роберт Ауманн получил нобелевскую премию, доказав, что война – это своего рода мир, а мир – это война. В 1964 году Агентство по контролю над вооружениями предложило ему и его коллегам разработать оптимальную стратегию США для ведения переговоров по Женевскому соглашению. Для поиска решения Ауманн разработал теорию повторяющихся игр с неполной информацией. Он предложил рассматривать любой конфликт как игру, которая происходит по определенным правилам. При принятии решения каждая из сторон должна учитывать не только имеющуюся у нее самой информацию, но и то, доступна ли эта информация противнику. Ауманн доказал, что для предотвращения реального столкновения необходима гонка вооружений, которая создает наглядную угрозу войны. Миротворчество же, наоборот, только способствует конфликту. Результат взаимодействия зависит не только от реальных шагов, но и от тех, что могли бы быть предприняты.

Здесь ученый прав: оторванные от реальной обстановки призывы к миру «по-простому» в стиле «травка зеленеет», так зачем же умирать, только способствуют конфликтам, а не препятствуют им. Ведь никто из агрессоров не собирается умирать, он собирается убивать. А если жертва высказывает отсутствие воли к сопротивлению в стиле «давайте жить дружно», это только стимулирует конфликт, а не способствует его разрешению.