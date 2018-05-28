Независимых журналистов вызвали в РОВД через Viber 2 28.05.2018, 13:14

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Фото: svaboda.org

В отношении Татьяны Смоткиной и Дмитрия Лупача ведутся административные дела.

Вечером 24 мая, около 20.00, капитан милиции Сергей Цирбан по телефону «приглашал» независимых журналистов из Глубокого Татьяну Смоткину и Дмитрия Лупача явиться в милицию как лиц, в отношении которых ведутся административные дела, сообщает сайт baj.by.

Когда Татьяна Смоткина сказала, что пойдет только по повестке, милиционер ответил, что согласно их документам, сейчас в милицию могут вызвать по повестке или иным путем, как по телефону, так и через интернет. И добавил, что пришлет повестку по Viber, так как знает, что он у Татьяны есть.

Таким же образом получил повестку и Дмитрий Лупач. Журналисты должны явиться в Глубокский РОВД сегодня. На этот раз их собираются привлекать к ответственности за материалы, опубликованные на сайте «Радыё Рацыя» и телеканала «Белсат».

В журналистских материалах рассказывалось об инциденте с участием местных сотрудников милиции, которые избили восьмидесятилетнего пенсионера и сломали ему ногу. Все герои этих публикаций недавно были опрошены правоохранители. По словам героев, милиционеры применяли психологическое давление и запугивали их. Сейчас вызвали и самих журналистов.

Независимые журналисты Дмитрий Лупач и Татьяна Смоткина теперь ждут суда в Докшицах за материалы о вывозе мусора. А уже на очереди новое дело в Глубоком за материалы о беспределе милиции.