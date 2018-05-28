Назван лучший смартфон 2018 года 2 28.05.2018, 18:43

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В тестировании участвовали 15 мобильных телефонов, которые занимают на рынке ту или иную нишу.

Авторами исследования стали представители респектабельного издания Techradar, пишет hronika.info.

По мнению экспертов, лучшим смартфоном текущего года заслуживает называться флагман от Samsung Galaxy S9. Несмотря на сильную конкуренцию, корейцы, уверяют журналисты, смогли обойти остальных по нескольким параметрам. В первую очередь, это, конечно же, экран, который Techradar называют лучшим на сегодняшний день. Он отличается отличным динамическим диапазоном, цветовой палитрой и самым лучшим режимом просмотра из тех, что можно добиться на мобильном телефоне. Среди слабых сторон они отмечают недостаточный объем батареи, ведь публике хотелось бы несколько больше. Также среди лучших Techradar называют камеру. Функционал двух апертур дает потрясающие снимки даже те, что сделаны практически в полной темноте.

Второе место эксперты отдали iPhone X от Apple. По их словам, телефоны идут, что называется «нос в нос», но все же устройство от Samsung опережает своего главного конкурента, хоть на продажах это и не отразилось для последних. Несмотря на многочисленные претензии фанатов к дизайну, на сегодняшний день это лучший iPhone из когда-либо сделанных.

Следом за, безусловно, главными телефонами года идет Huawei P20. По мнению Techradar это лучший телефон, который когда-либо делал китайский бренд. Именно с выпуском данной модели Huawei наконец смогли встать в один ряд с такими гигантами, как Samsung и Apple. Как ни странно, одной из самых слабых частей телефона называют Full HD-экран, потому как ему попросту «не угнаться» за цветопередачей своих соперников. При этом, эксперты хвалят батарею устройства, которая даже при регулярном использовании тяжелых приложений, показывает замечательные результаты. Остальные позиции распределились, по сути, между устройствами упомянутых брендов.

Свои места нашли Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro, Google 2 Pixel XL, Samsung Galaxy S8, LG V30, Samsung Galaxy S8 Plus, Huawei P20, iPhone 8 и 8 Plus.