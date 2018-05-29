Леонид Судаленко: Чиновники ищут причины ограничить право на выражение мнения 1 29.05.2018, 15:17

Леонид Судаленко

В Гомеле запретили пикет солидарности с профсоюзом РЭП.

29 мая Гомельский горисполком отказал активисту независимого профсоюза РЭП Александру Процко в проведении пикета солидарности и поддержки лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет гомельская «Весна».

Как сообщил Александр Процко, он заявлял пикет на официально разрешенном местными властями месте – открытой площадке перед ДК ЧУП «Випра». Заместитель председателя гомельского горисполкома Виталий Атаманчук отказал в проведении пикетирования на том основании, что «в указанном месте 1 июня с 16.00 до 19.00 запланировано проведение мероприятия «Наши дети», посвященного Международному дню защиты детей».

«Согласно статьи 9 закона о массовых мероприятиях запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте», - лаконично ответил активисту чиновник.

Правовой инспектор профсоюза РЭП о Гомельской области Леонид Судаленко отметил, что вместо того, что бы содействовать осуществлению права на выражение мнения с использованием мирного собрания городские чиновники в данном конкретном случае ищут дополнительные ограничения этих прав.

«Должна действовать презумпция в пользу проведения собрания. В случае поступления заявок о проведении двух собраний в одном и том же месте и в одно и то же время, международные стандарты требуют предпринять максимум усилий для обеспечения их проведения», - заявил профсоюзный юрист.

Сегодня стало известно, что в проведении пикета солидарности с профсоюзом РЭП запрет получил и профсоюзный активист Денис Рабенок в Калинковичах. Там чиновники потребовали предварительного заключения возмездных договоров на обслуживание пикета милицией, скорой помощью и местным коммунальником об уборке территории.

Пикеты солидарности в поддержку профсоюза РЭП в Гомельском регионе также были заявлены на 1 июня в Мозыре, Светлогорске и Ветке, о результатах которых информация пока не поступала.