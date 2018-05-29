Роман Безсмертный идет в президенты Украины 7 29.05.2018, 20:34

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Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Экс-посол Украины в Беларуси заявил об участии в президентской кампании 2019 года ради «перезагрузки государства».

Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный объявил о своем выдвижении в президенты страны.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, политологами и общественными деятелями в галерее "Все свои" в Киеве 29 мая. Встреча была посвящена 25-летию политической деятельности Безсмертного, передает gordonua.com.

Трансляцию вел в Facebook журналист Сергей Руденко.

"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали – я не стану вас мучить. В свое время оформлю соответствующие документы", – заявил Безсмертный.

По его словам, необходимо прекратить превращение украинской политики в шоу.

"В Украине нет политики. Мы скатились к сюжету театрального спектакля. Человек и политик нужны друг другу, только когда один – в роли зрителя, а другой – в образе актера", – утверждает он.

Государство нуждается в перезагрузке, убежден Безсмертный.

"Ремонтировать нечего. В большинстве случаев нужно начинать с нуля. Нужны новые государственные институты", – сказал он.

Одним из "новых институтов" политик назвал двухпалатный парламент, который должен заменить нынешнюю однопалатную Верховную Раду.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Безсмертному 52 года. Он – депутат Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году работал вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы. В 2015–2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.