Роман Кузьменков: Просто накипело 3 30.05.2018, 13:32

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Роман Кузьменков

Фото: «Белсат»

Оршанец вопреки штрафам продолжает проводить пикеты.

Жителя Орши Романа Кузьменкова снова оштрафовали за одиночный пикет с плакатом «По 500 тут нет». Belsat.eu поговорил с оршанцем о том, что его подталкивает выходить на улицу.

В прошлом году в Орше прошли массовые протесты против декрета №3, более известного в народе как декрет о тунеядцах. В тех протестах принимал участие и Роман.

С тех пор прошел год, декрет успели отменить и принять вместо него другой. Но ситуация с работой в регионе не улучшилась.

«Все началось с того, что просто банально не было денег. Нет работы. От руководства страны никаких ответов нет, одни обещания. Просто надо за что-то жить. Та работа, которая есть сейчас, – это рабский труд, мягко говоря. Просто всем это уже надоело, накипело. Поэтому просто взял плакат и вышел на площадь», – объясняет Кузьменков.

Первый одиночный пикет прошёл 14 мая на главной площади города. С плакатом «По 500 тут нет» Роман смог простоять около 15-ти минут, после чего его задержали и отвезли в РОВД сотрудники милиции.

«Сразу составили протокол. Держали в милиции долго, где-то часов семь, и уже только под вечер отвезли в суд. А вот сам суд закончился быстро: минут за десять. Дали штраф в 20 базовых и отпустили домой», - делится активист.

Не прошло и суток, как мужчина снова встретился с сотрудниками милиции.

«Приходят двое милиционеров и показывают бумагу на осмотр квартиры. Не на обыск, а на осмотр, который был инициирован заместителем прокурора Оршанского района на основании анонимного заявления за оскорбление должностного лица», - рассказывает оршанец.

Кого именно обидел Роман, так и не сказали. Зато изъяли системный блок, съемный диск, флешку и принтер. Никаких документов не оставили, но пригласили на беседу со следователем в Следственный комитет.

«Следователь вызвал дать показания по поводу оскорбления должностного лица, но большая часть вопросов касалась именно пикета, а не к оскорбления. Кого конкретно я оскорбил – опять же не сказали», - делится активист.

В Следственном комитете Роман Кузьменков попросил следователя выдать ему документ о том, что у него забрали технику. После долгого ожидания документ все-таки дали, и даже вернули принтер, посчитав его сломанным. Прошли две недели, но остальную технику так и не вернули.

Второй пикет прошёл на разделительной зеленой зоне между дорогой в Первом микрорайоне. На этот раз Роман выбрал место подальше от центра, чтобы пикет был дольше по времени. Но вышло совершенно наоборот: в милицию его забрали еще быстрее, чем в первый раз.

Оба раза протокол на него составляла майор милиции Лилия Трушко. В свое время с ее участием уже успели осудить за сотрудничество с телеканалом «Белсат» журналистов Виталия Скрыля и Владимира Лунева, а также ряд общественных активистов Орши.

«Вопросы задавала сама Трушко. Но я отказался от дачи показаний. Часа три меня еще продержали в РОВД. А поскольку суды в этот день уже не проводились, меня направили в ИВС, где я и провел всю ночь и часть следующего дня. После обеда меня отвезли в суд».

Второй суд прошел по другому сценарию: посреди заседания сделали большой перерыв, после которого процесс так и не начался. Вместо этого Романа повезли на судебно-психиатрическую экспертизу.

«Задавали довольно общие вопросы обо мне. Почему я это делаю, осознаю ли ответственность за свои действия, расспрашивали о моём образовании и о том, чем я занимался в последнее время. Вся так называемая экспертиза продолжалась минут 15, после чего меня отпустили».

28 мая позвонила майор милиции Лилия Трушко и сообщила, что уже есть результаты экспертизы, после чего пригласила Романа к себе в РОВД. Экспертиза не нашла никаких отклонений, поэтому Трушко переоформила документы и передала их в суд. На этот раз Кузьменкова оштрафовали на 22 базовых.

11 июня у Романа назначена встреча с заместителем председателя Оршанского райисполкома, на которой будет обсуждаться ситуация с безработицей в регионе. Если такая встреча не даст результата, одиночные пикеты в Орше могут повториться. Ведь нынешнюю ситуацию в городе Роман описывает так:

«Лучше поехать на украинский фронт, чем работать за те деньги, которые предлагают в Беларуси».