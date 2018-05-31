Virgin Galactic испытала космический корабль для туристов 1 31.05.2018, 12:47

Ричард Брэнсон

Владелец компании Ричард Брэнсон заявил, что собирается отправиться в космос в ближайшие несколько месяцев.

Компания Virgin Galactic провела успешное тестирование своего космического туристического суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом представители Virgin Galactic написали в своем твиттере, сообщает «Хайтек».

Испытание прошло в пустыне Мохаве в Калифорнии. Корабль был поднят в воздух на специальном самолете, после чего произошло отделение космического аппарата. После этого пилоты SpaceShipTwo включили реактивные двигатели и совершили мягкую посадку на землю.

5 апреля Virgin Galactic провела первые полноценные испытания суборбитального пилотируемого космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo после крушения ракеты в 2014 году, которое привело к смерти пилота. Полет прошел в пустыне Мохаве под управлением пилотом Марка Стаки и Дейва Маккея.

Недавно основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что собирается отправиться в космос в ближайшие несколько месяцев. По словам 67-летнего бизнесмена, он сейчас проходит подготовку астронавта, чтобы в ближайшее время стать одним из первых космических туристов. «Мы говорим о месяцах, а не о годах. Впереди захватывающие времена», — сказал Брэнсон.