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С авианосца США «Гарри Трумэн» нанесли удары по террористам в Сирии

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  • 4.05.2018, 21:09
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Фото: Steve Helber

Удары проводятся в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Авианосец «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman) достиг побережья Сирии, говорится в сообщении ВМС США. Авиагруппа корабля уже приступила к нанесению авиаударов по позициям боевиков, передает РБК.

В сообщении в Twitter Европейского командования флота США говорится, что удары по территории Сирии самолеты с авианосца начали наносить 3 мая. В сообщении опубликованы фотографии с борта авианосца.

Удары проводятся в рамках операции «Непоколебимая решимость», направленной на «нанесение военного поражения «Исламскому государству» в определенных районах Ирака и Сирии», говорится в сообщении.

Авианосец как флагман ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход в базы Норфолк в США 11 апреля. Выход группы в море произошел на фоне обещаний Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако атака на цели в Сирии была проведена силами США, Франции и Великобритании уже 14 апреля, без участия авиации с Harry S. Truman.

В Средиземное море авианосец вошел 21 апреля. Позднее источники в Пентагоне сообщили, что командование рассматривает возможность оставить его в этом регионе, хотя первоначальной объявленной целью похода был Персидский залив.


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