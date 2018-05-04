С авианосца США «Гарри Трумэн» нанесли удары по террористам в Сирии 3 4.05.2018, 21:09

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Фото: Steve Helber

Удары проводятся в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Авианосец «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman) достиг побережья Сирии, говорится в сообщении ВМС США. Авиагруппа корабля уже приступила к нанесению авиаударов по позициям боевиков, передает РБК.

В сообщении в Twitter Европейского командования флота США говорится, что удары по территории Сирии самолеты с авианосца начали наносить 3 мая. В сообщении опубликованы фотографии с борта авианосца.

Удары проводятся в рамках операции «Непоколебимая решимость», направленной на «нанесение военного поражения «Исламскому государству» в определенных районах Ирака и Сирии», говорится в сообщении.

.@USSHARRYSTRUMAN Carrier Strike Group conducts aviation ops May 3 in support of Operation Inherent Resolve, which began Oct. 17, 2014, to defeat ISIS in designated areas in Iraq & Syria & increase regional stability #SteadyPresence #ReadyForces #OIR 🇺🇸 https://t.co/212vatPtqd pic.twitter.com/UF51A5kxxR — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 4 мая 2018 г.

Авианосец как флагман ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход в базы Норфолк в США 11 апреля. Выход группы в море произошел на фоне обещаний Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако атака на цели в Сирии была проведена силами США, Франции и Великобритании уже 14 апреля, без участия авиации с Harry S. Truman.

В Средиземное море авианосец вошел 21 апреля. Позднее источники в Пентагоне сообщили, что командование рассматривает возможность оставить его в этом регионе, хотя первоначальной объявленной целью похода был Персидский залив.