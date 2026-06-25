Солдат КНДР сбежал в Южную Корею, преодолев самую опасную границу 25.06.2026, 5:56

Фото: Kim Hong-Ji/Reuters

Это первый подобный побег в этом году.

Накануне вечером, 23 июня, северокорейский военный совершил побег через демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей – один из самых строго охраняемых объектов в мире. Об этом в среду, 24 июня, сообщает The Wall Street Journal.

Традиционно после пересечения границы перебежчиков передают сотрудникам южнокорейских спецслужб для проверки. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил событие, но воздержался от предоставления подробностей.

По данным агентства Yonhap, перебежчик еще до побега проявлял намерение перейти в Южную Корею. В настоящее время ведется расследование обстоятельств этого случая. Отмечается, что это первый подобный побег в этом году и второй с участием северокорейского солдата. В целом это четвертый известный случай дезертирства с момента вступления в должность президента Ли Чже Мена в июне 2025 года.

Межкорейская граница плотно заминирована, из-за чего пересечь ее удается крайне редко. После завершения процедур проверки власти Южной Кореи, как правило, предоставляют тем, кто сбежал из КНДР, вид на жительство и гражданство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com