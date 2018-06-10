Польша выделяет $35 миллиардов на помощь владельцам частных домов

Польша выделяет $35 миллиардов на помощь владельцам частных домов5
- 10.06.2018, 13:38
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Средства на модернизацию отопления получат около четырех миллионов человек.
Правительство Матеуша Моравецкого в Польше анонсировало очередную социальную программу. Оно выделяет 130 млрд злотых (около 35 млрд долларов) на модернизацию частных домов, сообщает nn.by.
В рамках программы за 10 лет планируют улучшить теплоизоляцию и установить более современное отопление в трех-четырех миллионах частных домов.
Одной из целей программы является улучшение состояния воздуха. В Польше большая проблема — смог, так как многие частные дома отапливается преимущественно углем.