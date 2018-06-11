Аналитик Fundstrat: Биткоин готовится к «прорыву» в ближайшие дни 1 11.06.2018, 7:59

Курс криптовалюты по отношению к доллару может резко измениться.

Управляющий директор и технический стратег Fundstrat Global Advisors Роберт Слеймер в ходе программы Crypto Craze на телеканале CNBC заявил, что с технической точки зрения долгосрочная динамика курса биткоина остается позитивной и, вероятно, прорыв может случиться уже в ближайшие дни.

Он также отметил, что критический уровень сопротивления на данный момент находится в районе $9500.

«Что необходимо для того, чтобы ценная бумага, криптовалюта или рынок в целом изменили направление движения? Необходимо нащупать дно, после чего сломить или восходящий, или нисходящий тренд — в зависимости от ситуации, — и тогда уже можно изменить картину. Прямо сейчас мы наблюдаем первую фазу», — подчеркнул Слеймер.

Он признал, что множество аналитиков убеждены в долгосрочном доминировании медведей и падении цены биткоина до $5000 или даже $3000, однако сам он уверен в возможности разворота после покорения отметки $7800.

Глава агентства Fundstrat Том Ли придерживается своего прогноза и до сих пор считает, что к концу 2018 года цена первой криптовалюты преодолеет отметку $25 000.