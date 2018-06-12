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«Рассчитано все это на будущих сидельцев-чиновников»

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  • 12.06.2018, 18:44
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Несоответствие картинки с жодинской тюремной действительностью раззадорило пользователей.

В тюрьме N8 в Жодино состоялось заседание общественного совета при МВД, который возглавляет экс-главный редактор «Cоветской Белоруссии» Павел Якубович. Если бы в СМИ не указали место проведения мероприятия, по одним только фотографиям сложно было бы догадаться, куда приехали общественные деятели — в цугундер или крепкий гостиничный комплекс. Несоответствие картинки с действительностью раззадорило пользователей, пишет «БелГазета».

Генрих Казаков, похоже, знаком с этой тюрьмой, поэтому у него накопилось много вопросов к фото из камер и столовой: «А по 26 человек на 10 нар? И что, уже рыбий суп из гнилой кильки не дают? И рассольника нет только из одних пересоленых, гнилых огурцов? И хлеба нет уже с мукой внутри? Как так? И радио одну и ту же программу не транслирует? Ну, молодцы, молодцы!». Андрей Слабко так попытался объяснить несоответствие: «Рассчитано все это на будущих сидельцев-чиновников. Почему не покормить обедом того, кто накрал разово в эпизод $200 тыс. и больше — «Рассчитано все это на будущих сидельцев-чиновников. возмещает из них какой-то ущерб кому-то — молодец. Им и джакузи с девушками в тюрьму поставят. Остальным, кто много не накрал, с этого пира видать перепадет только водичка, которой посуду помыли».

«Цікава, ці будзе адміністрацыя турмы вымаць з перадач пастаяльцам «санаторыя» нумар газеты з гэтымі фоткамі?» — волнуется за психическое состояние настоящих зеков Паўлюк Печанько.


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