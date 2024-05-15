Белорусский блогер-миллионник Влад Бумага впервые стал отцом 1 15.05.2024, 19:56

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На канал белоруса подписаны почти 55 миллионов пользователей.

У белорусского блогера Влада А4 (творческий псевдоним Владислава Бумаги) и его девушки Юлии Годуновой родился первенец — дочь Оливия. Об этом сам блогер написал в Instagram.

Как следует из поста, девочка родилась еще 8 мая, ее назвали Оливией.

Напомним, популярный 27-летний блогер Влад Бумага несколько месяцев путешествует за границей, недавно обосновался в Дубае с возлюбленной — тоже блогершей Юлей Годуновой.

Ежемесячно Влад получает около 1 млн долларов на своем контенте в соцсетях, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей (почти 5 млн долларов).

В России Бумагу разыскивают приставы, так как на блогере висят неоплаченные штрафы и долг перед налоговой почти на 300 тысяч российских рублей (3288 долларов).

Вместе с тем недавно стало известно, что Бумага совместно с партнерами запускает в России сеть магазинов под собственным брендом. В числе видов деятельности его фирмы указаны розничная торговля пищевыми продуктами, играми и игрушками, а также аренда интеллектуальной собственности. Блогер владеет и другими бизнесами в соседней стране.