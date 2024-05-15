Американский рынок акций обновил рекорд 15.05.2024, 20:02

У рынка появились надежды на снижении ставки ФРС.

Американские фондовые индексы установили новые внутридневные рекорды. Индекс S&P 500 вырос на 0,88% до 5293,15 пунктов, свидетельствуют данные на 18:34 по Минску. Индекс NASDAQ в 18:43 по Минску прибавил 1,01%, до 16 678,65 пункта.

Индекс Dow Jones на максимуме вырос на 0,71%, до 39 842,5 пункта по данным на 18:30 по Минску. Это максимум с 28 марта.

Американский фондовый рынок растет после публикации данных, которые показали ослабление темпов инфляции в стране, пишет Bloomberg. В среду, 15 мая, Федеральное бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в стране в апреле вырос на 0,3% после роста на 0,4% в марте и феврале. В годовом исчислении CPI в апреле увеличился на 3,4% после роста на 3,5% в марте.

Опрошенные экономисты Reuters прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,4% за месяц и на 3,4% в годовом исчислении. Агентство Dow Jones также предполагало, что за месяц CPI вырастет на 0,4%, передает (CNBC https://www.cnbc.com/2024/05/15/cpi-inflation-april-2024-consumer-prices-rose-0point3percent-in-april.html).

«Новости о базовой инфляции оказались лучше, чем ожидалось. Данные по розничным продажам также показали некоторое замедление по сравнению с ранее активным потребительским сектором», — цитирует Bloomberg управляющего директора CIBC Private Wealth US Гэри Пзегео. По его словам, такие данные по инфляции усиливают надежду на снижение ставки ФРС.

Однако в Regan Capital считает, что до таргета ФРС по инфляции на уровне 2% еще далеко. «Экономика остается сильной, поэтому нам понадобится еще несколько слабых показателей инфляции, чтобы дать ФРС зеленый свет на снижение ставок», — полагает управляющий эксперт Regan Capital Скайлер Вейнанд.

Вместе с ростом рынка акций, отмечает Bloomberg, до самого высокого уровня с начала апреля поднялись облигации. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,75%.

По итогам последнего заседания 1 мая ФРС вновь оставила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Регулятор отметил, что нет целесообразности сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в устойчивом приближении инфляции к 2%.