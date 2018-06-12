Кто за $15 миллионов купил долгострой возле «Минск-Арены» 12.06.2018, 19:17

Фото с сайта minsknews.by

Сооружение находится на улице Нарочанской, 4.

Недостроенный жилой дом на 369 квартир возле «Минск-Арены» продали на аукционе за 15,2 миллиона долларов, сообщило сегодня агентство «Минск-Новости». Tut.by узнал, кто приобрел этот незавершенный объект и когда он может быть достроен.

Сооружение находится на улице Нарочанской, 4. Строительство этого дома началось в сентябре 2011-го и должно было завершиться в январе 2014-го. Заказчиком выступило ИОАО «Московская инвестиционная строительная компания» (МИСК). Но сроки возведения объекта несколько раз продлевались, а в марте 2016-го работы остановились. В мае 2017-го МИСК объявлена банкротом. В рамках процедуры банкротства ее имущество несколько раз пытались продать на открытых торгах, но покупатель нашелся только с четвертой попытки.

Как стало известно, 11 июня долю МИСК в 35 403 квадратных метра за 15,2 млн долларов приобрела компания, связанная с ОДО «Айрон», которое активно застраивает проспект Дзержинского.

Директор «Айрона» Валерий Шамрило рассказал, что долю купила компания «Айрон Инвест Проект». По его словам, приобретенная доля составляет около 96% в этом недостроенном объекте. Как сообщалось ранее, сам дом готов на 80%.

Долгострой помечен красной точкой

Скриншот с карты «Яндекс»

Сейчас покупателю нужно получить решение горисполкома, подготовить проект, обследовать конструкции, сделать отвод земельного участка и решить другие процедурные вопросы. Это может занять около полугода, и только потом можно приступать к строительству, говорит Шамрило.

А поскольку основные работы там касаются фасада и благоустройства, то выполнять их можно лишь в благоприятный период. Поэтому в лучшем случае работы можно будет начать в апреле 2019-го. Если погода будет позволять, то объект достроят за весну-лето следующего года.