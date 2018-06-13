Неизвестные повалили кресты возле ресторана «Поедем поедим» 7 13.06.2018, 15:06

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Фото: tut.by

Защитники Куропат продолжают ежедневную вахту.

В ночь на 13 июня неизвестные повалили кресты, которые защитники Куропат выставили у проезда через защитную зону в ресторан «Поедем поедим», что расположена в 50 метрах от мемориала.

Как рассказал «Радыё Свабода» один из лидеров протеста, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, активисты подозревают, что кресты повалили сотрудники ресторана - протестующие ставили их как раз чтобы помешать машинам с продуктами ездить «незаконной» дорогой.

Активисты продолжают ежедневную вахту (протесты длятся с начала месяца) и пытаются не пропускать в ресторан машины с грузами, агитируют посетителей не ходить в «кабак на костях», как они называют «Поедем поедим». Сегодня к протесту присоединились также правозащитники «Весны» во главе с Алесем Беляцким, которые развернули растяжку «Куропаты - место преступления и скорби».

Было: вечар 12 чэрвеня

Стала: дзень 13 чэрвеня

«Сегодня в полдень в Куропатах собрались человек двадцать, приехали люди из регионов, из Бобруйска, из Витебска, - рассказывает Северинец. - Где-то в 12:30 начались инциденты. Мусоровоз и машина с продуктами пытались проехать на территорию "Бульбаш-холла", шесть сотрудников милиции и ГАИ пытались сдвинуть протестующих с проезда.

Дошло и до толкотни, на землю повалили Татьяну Северинец, но отступили, не смогли людей оттолкнуть. Оформили два протокола на меня и на Александра Туровича за нарушение правил дорожного движения».

Вечером 12 июня Туровича задержали на выходе из Куропат, ночь он провел в отделении, утром был отпущен из милиции после составления трех протоколов - обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, мелком хулиганстве и препятствовании работе общественного учреждения.

Наромни, 31 мая задержали активистку и режиссера Ольгу Николайчик во время пикета против открытия ресторана «Поедем поедим». 7 июня по дороге из Куропат на два часа задержали Павла Северинца и Ольгу Николайчик. 8 июня задержали Дениса Урбановичa и Ольгу Николайчик.