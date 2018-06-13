ОЗХО: В 2017 году в северной Сирии применялось химоружие 2 13.06.2018, 20:01

Факт использования зарина и хлора подтвержден в ходе лабораторного анализа.

В среду Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что лабораторный анализ подтвердил использование запрещенного нервно-паралитического вещества (зарина), а также боевого отравляющего вещества (хлора) во время боевых действий в северной Сирии в прошлом году, передает «Голос Америки».

ОЗХО указала в своем официальном заявлении, что зарин был использован к югу от города Лтамена в провинции Хама 24 марта 2017 года.

Специалисты также пришли к выводу, что «хлор, скорее всего, использовался как химическое оружие в больнице Лтамены и на прилегающей к ней территории 25 марта 2017 года».