Fitch ухудшило прогноз по ВВП России 13.06.2018, 20:19

Дорогая нефть не поможет российской экономике.

Российская экономика будет расти медленнее, чем ожидалось раньше, следует из глобального экономического прогноза международного рейтингового агентства Fitch. В 2018 году рост составит 1,8% против 2%, ожидавшихся экономистами агентства в мартовском обзоре, передает РБК. На более медленный рост указывают скромные темпы ВВП в первом квартале 2018 года (1,3%, по предварительной оценке Росстата). Рост ВВП будут сдерживать осторожная бюджетная политика и нарастающие закупки иностранной валюты Минфином, призванные изолировать курс рубля от динамики цен на нефть, утверждает Fitch.

На фоне увеличения розничных продаж, реальных зарплат и кредитования домохозяйств личное потребление останется ключевым драйвером внутреннего спроса, считает Fitch. Однако инвестиции в основной капитал замедлятся в отсутствие крупных инфраструктурных проектов. В мае Альфа-банк предупредил, что завершение строительства Крымского моста (объект был открыт для автомобилей 15 мая) обнулит промышленную динамику во втором квартале. Кроме того, повышенный риск санкций может охладить инвестиционные планы частного сектора, добавляет Fitch.

Агентство также ухудшило прогноз по ВВП России в 2019 году до 1,9% с тех же 2%. Наконец, в 2020 году Fitch прогнозирует замедление роста в России до 1,5%, что приблизит его к долгосрочному трендовому росту, оцениваемому в 1,2%. Но рост может быть ускорен, допускает Fitch, благодаря увеличению госрасходов на исполнение нового майского указа президента. Ранее правительство оценило стоимость новых задач в области здравоохранения, образования и инфраструктуры как минимум в 8 трлн руб.

Сплошные понижения

Fitch присоединилось к другим агентствам и институтам, которые в унисон понизили прогнозы по российской экономике, — от Всемирного банка до российского Минэкономразвития. В апреле Moody's заявило, что ожидает роста ВВП России в 2018 году на 1,6%. По мнению агентства, санкции замедлят рост экономики (хотя и незначительно) и ускорят инфляцию, однако кредитоспособность страны поможет справиться с санкциями, а дорогая нефть — и дальше пополнять резервы. В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России на 0,2 процентного пункта, до 1,5% в 2018 и 2019 годах. В числе главных рисков ЕБРР назвал цены на нефть, отсутствие реформы условий ведения бизнеса (которая поддержала бы инвестиции), геополитическую напряженность и продление санкций.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил об ухудшении прогноза по росту экономики с 2,1% до диапазона 1,6–2,1%. «Та цифра, которая была у нас в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится на верхней его границе. Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, но при этом 2,1% в целом остается в рамках допустимых значений», — сказал Орешкин, объяснив снижение прогноза новыми антироссийскими санкциями, вызвавшими волатильность на финансовом рынке, и ответной реакцией ЦБ.

Слабый рубль

Fitch пересмотрело свой мартовский прогноз курса рубля в сторону ослабления в условиях оттока капитала и увеличения неопределенности, относящейся к американским санкциям. Эти факторы будут нивелировать положительный эффект от удорожания нефти. Курс доллара в конце 2018 года составит 61 руб. (в мартовском прогнозе Fitch было 58 руб.), а в конце 2019 года — 62 руб. за доллар (мартовский прогноз — 59 руб.).

В конце мая аналитики Nordea ухудшили свои ожидания по курсу рубля на конец года с 63 до 64 руб. за доллар. Предпосылки для ослабления российской валюты они связали с рисками удешевления нефти из-за роста добычи в США, а также с возможным пересмотром условий сделки ОПЕК, которая уже почти обеспечила возвращение нефтяного рынка к целевым показателям по объему запасов.

Нефть не поможет

В середине мая Morgan Stanley предупредил в своем прогнозе, что возможное дальнейшее ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний может спровоцировать спад, в результате которого ВВП страны сожмется на 0,5% в 2018 году. Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелироваться даже ростом цен на нефть до $70 за баррель, отметили аналитики банка.