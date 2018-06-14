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10 автомобилей, которые предпочитают европейцы

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  • 14.06.2018, 18:12
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Европейцы чаще всего выбирают бюджетные модели.

Если проанализировать рынок автомобилей любой из стран, то всегда можно выделить несколько машин, которые на нем особенно популярны. Чаще всего это какие-нибудь «бюджетные» модели в рамках реальности того или иного государства. Именно поэтому вдвойне интересно узнать, какие авто в последнее время выбирали в разных странах «старушки» Европы, пишет novate.ru.

1. Германия – Volkswagen Golf

Лидером продаж в самой педантичной стране Европы является Golf, что в целом неудивительно. За последнее время было продано 65 327 таких автомобилей.

Фото: therichest

2. Великобритания – Ford Fiesta

В Великобритании большинство водителей выбрало для себя «американца» Ford Fiesta. Любопытно, что по уровню продаж, данный автомобиль почти в два раза обходит своего ближайшего конкурента.

Фото: therichest

3. Австрия - Volkswagen Golf

Австрия очень часто бывает солидарна с Германией в самых разных вопросах. И выбор «народного» автомобиля – не исключение. Здесь народ также предпочитает брать для себя Volkswagen Golf. Любопытно, что этот же автомобиль предпочитают и бельгийцы.

Фото: therichest

4. Венгрия - Suzuki Vitara

Самым популярным автомобилем Венгрии на сегодняшний день является кроссовер Suzuki Vitara. По числу проданных моделей машина в два раза обходит автомобиль находящийся на втором месте в рейтинге «народной любви» - Skoda Octavia.

Фото: therichest

5. Греция – Toyota Yaris

В последнее время в лидеры в Греции неожиданным образом выбился вот этот автомобиль. Обойти конкурентов значительно он пока не смог, однако динамика продаж у модели положительная, так что это (скорее всего) вопрос времени.

Фото: therichest

6. Испания – Seat Ibiza

Первое и второе место на автомобильным рынке этой страны занимают автомобили Seat, которые конкурируют друг с другом уже не первый год с небольшим разрывом. На втором месте сегодня находится модель Leon.

Фото: therichest

7. Италия – Fiat Panda

Автомобили марки Fiat заняли все три первые строчки рейтинга в Италии. Тем не менее, первое место держит уже долгое время именно Panda. Ее продажи настолько велики, что хватило бы на автомобили со второго и третьего места рейтинга.

Фото: therichest

8. Норвегия – Nissan Leaf

А вот на севере автомобилисты главным образом выбирают вот такую восточную «штучку». В двойне любопытно, что это еще и электрокар. Живое свидетельство, что подобные авто могут успешно продаваться.

Фото: therichest

9. Польша - Skoda Octavia

В Польше большой популярностью пользуются машины марки Skoda. Первое место занимает Octavia, а второе – Fabia. Продажи автомобилей идут (по последним данным) с незначительным отрывом.

Фото: therichest

10. Франция - Renault Clio

Наконец, во Франции большой популярностью пользуется вот такой хэтчбек.

Фото: therichest

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