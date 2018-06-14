10 автомобилей, которые предпочитают европейцы

10 автомобилей, которые предпочитают европейцы2
- 14.06.2018, 18:12
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Европейцы чаще всего выбирают бюджетные модели.
Если проанализировать рынок автомобилей любой из стран, то всегда можно выделить несколько машин, которые на нем особенно популярны. Чаще всего это какие-нибудь «бюджетные» модели в рамках реальности того или иного государства. Именно поэтому вдвойне интересно узнать, какие авто в последнее время выбирали в разных странах «старушки» Европы, пишет novate.ru.
1. Германия – Volkswagen Golf
Лидером продаж в самой педантичной стране Европы является Golf, что в целом неудивительно. За последнее время было продано 65 327 таких автомобилей.
2. Великобритания – Ford Fiesta
В Великобритании большинство водителей выбрало для себя «американца» Ford Fiesta. Любопытно, что по уровню продаж, данный автомобиль почти в два раза обходит своего ближайшего конкурента.
3. Австрия - Volkswagen Golf
Австрия очень часто бывает солидарна с Германией в самых разных вопросах. И выбор «народного» автомобиля – не исключение. Здесь народ также предпочитает брать для себя Volkswagen Golf. Любопытно, что этот же автомобиль предпочитают и бельгийцы.
4. Венгрия - Suzuki Vitara
Самым популярным автомобилем Венгрии на сегодняшний день является кроссовер Suzuki Vitara. По числу проданных моделей машина в два раза обходит автомобиль находящийся на втором месте в рейтинге «народной любви» - Skoda Octavia.
5. Греция – Toyota Yaris
В последнее время в лидеры в Греции неожиданным образом выбился вот этот автомобиль. Обойти конкурентов значительно он пока не смог, однако динамика продаж у модели положительная, так что это (скорее всего) вопрос времени.
6. Испания – Seat Ibiza
Первое и второе место на автомобильным рынке этой страны занимают автомобили Seat, которые конкурируют друг с другом уже не первый год с небольшим разрывом. На втором месте сегодня находится модель Leon.
7. Италия – Fiat Panda
Автомобили марки Fiat заняли все три первые строчки рейтинга в Италии. Тем не менее, первое место держит уже долгое время именно Panda. Ее продажи настолько велики, что хватило бы на автомобили со второго и третьего места рейтинга.
8. Норвегия – Nissan Leaf
А вот на севере автомобилисты главным образом выбирают вот такую восточную «штучку». В двойне любопытно, что это еще и электрокар. Живое свидетельство, что подобные авто могут успешно продаваться.
9. Польша - Skoda Octavia
В Польше большой популярностью пользуются машины марки Skoda. Первое место занимает Octavia, а второе – Fabia. Продажи автомобилей идут (по последним данным) с незначительным отрывом.
10. Франция - Renault Clio
Наконец, во Франции большой популярностью пользуется вот такой хэтчбек.