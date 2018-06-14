«Газпром» отрезали от международных рынков капитала 14.06.2018, 20:07

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Решение Стогольмского арбитража поставило под угрозу срыва план внешних займов российского газового холдинга.

Решение Стогольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить 2,6 млрд долларов "Нафтогазу Украины", поставило под угрозу срыва план внешних займов российского газового холдинга, за счет которого он намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины, передает finanz.ru.

Из-за ареста активов в Швейцарии и Нидерландах по требованию "Нафтогаза" "Газпром" был вынужден отменить намеченное на середину июня размещение еврооблигаций, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Размещение должно было стать частью частью рекордной в истории "Газпрома" программы заимствований: всего за год холдинг планировал привлечь 417 млрд рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн рублей).

С начала года "Газпром" уже продал инвесторам облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро), а июне планировал занять в британских фунтах.

Но размещение пришлось отменить: возник риск, что средства, которые привлечет "Газпром", сразу же будут арестованы в качестве обеспечительных мер по решению Стокгольмского арбитража, объясняет источник "Интерфакса".

Первой такие меры начала принимать Швейцария, где зарегистрированы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG -"дочки" "Газпрома", одна из которых управляет "Северным потоком", а другая - строит "Северный поток 2".

Приставы провели опись имущества, а Nord Stream 2 AG сообщила, что получила постановление о заморозке своих активов.

Спустя неделю, начале июня, были арестованы доли "Газпрома" в его дочерних компаниях в Нидерландах. Аналогичные меры готовятся в отношении британских структур "Газпрома", рассказывал "Интерфакс-Украина" источник в правительстве страны.

Действия голландских и швейцарских властей будут обжалованы, объявил "Газпром" в четверг: - апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Основанием стало заявление "Газпрома", в котором холдинг, ссылаясь на мнение "всемирно признанного эксперта - лингвиста", объявил, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом", что "является грубым нарушением арбитражного соглашения".

Напомним, разбирательство "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.

28 февраля арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недополученный газ.

Контракт требует, чтобы "Газпром" ежегодно передавал не менее 110 млрд куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд, в 2015-м - лишь 67,1 млрд.

Одновременно арбитраж отклонил требования "Газпрома" по штрафам за незаконно, как утверждали в Москве, отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

С учетом долга украинской компании "Газпром" должен заплатить около 2,6 млрд долларов.

Арбитры также обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 млрд долларов за 110 млрд куб. м ежегодно.