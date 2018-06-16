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Десятки белорусских католиков отправились пешком в Будслав

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  • 16.06.2018, 16:00
Фото: catholic.by

Из Бреста стартовала первая и самая продолжительная пешая пилигримка в Беларуси.

16 июня стартовала первое и самое длинное паломничество в Беларуси - Брест-Будслав.

В этом году из Бреста в санктуарий Матери Божьей Будславской, Небесной Покровительницы нашего Отечества, вышли 84 поломника. Среди них - директор официального интернет-портала Католической Церкви в Беларуси catholic.by о. Кирилл Бордоне.

В паломников впереди 16 дней и 537 километров дороги.

Фото: catholic.by

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