Начинается онлайн-охота за квартирами «тунеядцев» 58 17.06.2018, 10:03

13,741

От власти можно ожидать любого абсурда.

База данных о «тунеядцах» в Беларуси начнет действовать досрочно: не с 1 декабря, как предусматривал декрет Лукашенко, а с 1 сентября.

Отступление от декрета связано с тем, что докладывать о «тунеядцах» теперь будут в режиме онлайн: с начала осени заработает новая электронная «услуга» по передаче в Минтруда данных о неработающих белорусах. Воспользоваться этой услугой смогут «госорганы и другие организации».

Между тем, эксперты уже предупредили, в чем кроется самая большая опасность декрета о «тунеядцах». «После начала работы декрета № 1, когда люди не смогут оплатить коммунальные, их будут на улицу выбрасывать. И запомните: самая большая бомба подложена не в самих коммунальных, а в том, что за задолженность ты должен большую пеню платить – 109% годовых», – утверждают правозащитники.

Действительно ли система онлайн-слежки за безработными окажется эффективной, а граждане Беларуси окажутся с 1 сентября на пути к потере своей недвижимости и выселению на улицу? Сайт Charter97.org обратился за комментариями к руководителю аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико и общественному активисту, представителю Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктору Марчику.

БРСМ и «Белая Русь» будут стучать на безработных

Мы возвращаемся в 1937 год, когда людей заставляют доносить друг на друга, считает Виктор Марчик:

- Понятно, какие организации начнут стучать на безработных. НКО таким заниматься не будут, порядочные люди тоже. Доносить будут государственные структуры и такие организации, как БРСМ, «Белая Русь» и им подобные. Не исключено, что у них даже будут спущенные сверху показатели и соревнования – кто больше сдал «тунеядцев». От власти можно ожидать любого абсурда.

В Беларуси нет конкуренции идей, мы видим полный застой в головах власти, убежден Леонид Заико:

- Леонид Ильич Брежнев по сравнению с белорусскими чиновниками – это Жан-Жак Руссо на фоне французского крестьянина 18 века. За декрет №1 и его электронную базу вообще надо наказывать. Потому что глупость наказуема. Меня вообще удивляет, почему до сих пор существует штамп с пропиской в паспорте. Ко мне приезжали друзья из Казахстана – они шокированы тем, сколько информации собирает белорусское государство о своих гражданах. Такое впечатление, что пока Лукашенко и его чиновников не пускали за границу, они провалились на десятилетия назад.

Господа чиновники, давайте поменяемся зарплатами

Декрет №1 идеально вписывается в систему принудительного труда в Беларуси, которое комиссия МОТ уже назвала «современным рабством», считает Виктор Марчик:

- Вся эта эпопея с декретом о «тунеядцах» нужна с одной целью: заставить людей работать по максиму за минимальную зарплату. В принципе, я бы не назвал даже этой зарплатой. Это, скорее, паек, чтобы раб не умер с голоду и завтра заработал для хозяина новые деньги. Посмотрите, какие зарплаты у чиновников, которые ничего не производят! Господа чиновники, давайте просто поменяемся зарплатами с рабочими на заводах.

Многие социальные сети создавались в тесном сотрудничестве со спецслужбами, поэтому электронная база данных о «тунеядцах» - это очередной «распил» бюджетных денег, считает Леонид Заико:

- Все это уже есть. Для того чтобы узнать, чем сейчас занимается Фрося Бурлакова из Мстиславля, достаточно посмотреть в «Одноклассниках» ее фотографии из Турции или Египта. Автоматическая база данных и так есть на каждого. Так что пусть не валяют дурака и не изображают бурную деятельность.

Хаммурапи и не снилось

Белорусская система отношений между обществом и властью не предусматривает пряника, в ней есть только кнут, уверен Виктор Марчик:

- Таким кнутом является придуманная государством стратегия по отъему квартир у «тунеядцев». Не случайно новая версия декрета направлена на повышение оплаты за «коммуналку». Представьте только: пеня в этом случае составляет 109% годовых! Законы Хаммурапи, которые в школе преподносили как кодификацию системы рабства, предусматривали всего лишь 33% годовых с долгов продуктами и 20% с долгов «серебром», то есть деньгами. Это был потолок, больший процент запрещался. Получается, Лукашенко создал самое «продвинутое» долговое рабство в истории человечества. Хаммурапи и не снилось.

Декретом №1 государственная власть сама может парализовать свою деятельность, предполагает Леонид Заико:

- У нас в стране 118 районов. В каждом из них около 4 тысяч безработных. Даже если на одном листе бумаги (а районный начальник вряд ли будет смотреть с планшета) распечатать 20 фамилий – это уже будет 200 листов. А если на каждого собирать досье – выйдут уже тысячи страниц. Вот представьте: соберутся такие плотные, районные мужики с красными лицами и будут это читать. Вот если хотим, чтобы не местах ничем не занимались – давайте им это и поручим. Мне рассказывают простые врачи, что их отправляют вместо работы ходить по квартирам и искать, кто из «тунеядцев» пользовался бесплатной медпомощью. Если подходить строго по научному – это будет диверсия внутри информационных потоков, которая парализует работу очень многих людей. Минтруда должно заниматься трудом, а не искать тех, кто поехал зарабатывать в Россию на новую дверь. Зачем они это делают? Это имитация работы.

Бандиты с большой дороги

У неугодных властям будет изыматься все, что нажито «непосильным трудом» - и квартиры, и машины, и другое имущество, считает Виктор Марчик:

- C 1 сентября открывается отличная возможность для сведения счетов или «отжимания» собственности в корыстных целях. Даже не надо отходить от компьютера. Представляете, кто-то играет в «танки», кто-то – в стратегии, где надо собирать сундуки с сокровищами или захватывать вражеские земли. А здесь государство придумало стратегию и приглашает в нее играть всех желающих. Сигнал подан: с 1 сентября начинается онлайн-охота за квартирами «тунеядцев». Нашли безработного человека – кликнули по экрану, задушили «коммуналкой», отдали квартиру своим каким-то своим родственникам. Бандиты с большой дороги так не делали.

Пеню в 109% за коммуналку, которую собираются брать с безработных, можно отнести к категории экономических преступлений, убежден Леонид Заико:

- Одна частная компания предлагала мне контракт со штрафными санкциями в 80% за несвоевременное исполнение. Ребята, если пеня больше 3% - это прямой повод подавать в суд по факту нарушения гражданских прав потребителей. Пеня в 109% за коммуналку – тут даже нечего комментировать. Здесь один вариант: строжайшее наказание ЖКХ в суде. «Жэстачайшым образом», - как говорил один известный персонаж.

Свободный человек может и ответить

У власти до сих стоят перед глазами сполохи протестов 2017 года, убежден Виктор Марчик:

- «Тунеядцы» - это никакие не безработные. Это свободные люди, которые нашли в себе смелость на прозябать за копейки и разорвать нечестный «контракт» с государством. Это люди, которые рискуют, но зарабатывают для своих семей за границей – часто даже больше, чем те, кто боится что-то поменять в жизни. Можно сказать, что это – революционный класс, «дрожжи» народных протестов. Свободный человек может и ответить. Власти это знают, поэтому декрет №1 вышел более подлым и хитрым, чем декрет №3. Но время покажет. Может быть и вторая серия триллера «Лукашенко, уходи!».