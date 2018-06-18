Кто подогревает инфляционные ожидания в Беларуси? 18.06.2018, 7:39

Источник: cartoon.kulichki.com

Банки приготовили три «ловушки» для населения.

Согласно исследованию Нацбанка в Беларуси выросли инфляционные ожидания населения. 49,8 белорусов считают, что цены очень сильно выросли. При этом 64,4% опрошенных уверены, что и в дальнейшем цены будут расти так же интенсивно.

Ситуацию с ростом цен и инфляционными ожиданиями населения в интервью с primus.by комментирует руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:

- Чтобы избавиться от подобных ожиданий, нужно куда больше, чем 3-4-5 лет. Люди привыкли, что жизнь все время ухудшается, зарплаты и доходы уменьшаются, цены растут. Люди не просто не доверяют Национальному банку – они никому из власти не доверяют, сколько бы Лукашенко не собирал министров и не смотрел, кто из них «врот», а кто « не врот».

- Может ли Нацбанк «управлять доверием», меняя ставку рефинансирования?

- Для них это вообще новая ситуация. Они не привыкли работать с малыми дозами «экономической радиации». А сейчас все идет к тому, чтобы попадать в так называемую ликвидационную ловушку, ловушку процентной ставки, депозитную ловушку.

И смотрите, что они делают: для рублевых депозитов они устанавливают 12,5%, а для рублевых – 1,5%. Ребята, если вы мыслите, если вы «хомо банкирус», то у вас должна работать одна простая мысль: ставки в любых денежных единицах должны быть равными или хотя бы очень близкими. А у вас пошел разрыв: банки берут рубль под 12%, а доллары под 1,5%. Вы что, решили, что белорусский рубль такой дорогой или такой важный? Население еще лет 20 будет сомневаться, что рубль имеет функцию сбережений.

- Как обеспечить доверие к рублю?

- Доверие к национальной валюте надо десятилетиями воспитывать. Главное, что надо сделать – это введение золотого стандарта и грамотное общение с населением. Потому что когда какие-то идиоты говорят, что мы будем продавать белорусские автомобили за биткоины, или заявляют про 40 тысяч электромобилей в год – лучше не будет. В России с начала года было продано 27 электромобилей. Даже в США их было продано не более 40 тысяч. Ребята, сначала сделайте и попробуйте продать электросамокаты или электровелосипеды. А еще лучше – электроплуги.