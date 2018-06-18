Чем Лукашенко будет платить за преференции Кремля? 3 18.06.2018, 9:46

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ФОТО: SASHA GUSOV

Возможно, Путин снова поднимет вопрос о российской военной базе и «Искандерах» в Беларуси.

Лукашенко проведет 19 июня переговоры с Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Затем Лукашенко и Путин примут участие в заседании высшего государственного совета «союзного государства».

Повестка дня включает около 10 вопросов, пишет «Завтра твоей страны».

Политолог: Возможностей прищемить Беларуси пальцы у России хватает

По мнению аналитика-международника Андрея Федорова, для белорусской стороны главными будут цены на энергоносители, вопросы поставки в Россию белорусской молочной продукции.

— С российской стороны все будет зависеть от того, насколько Москва настроена продолжать конфликт с Западом. Если да, то от Беларуси тоже будут чего-то требовать, а если не требовать, то к чему-то призывать, — считает эксперт.

Возможно, опять возникнет вопрос российской базы на территории Беларуси или об «Искандерах».

— Это чтобы мы не на словах, а на деле демонстрировали свое союзничество и выполняли свой союзнический долг, — полагает политолог. Он не исключает, что будет обсуждаться и вопрос о взаимном признании виз, который не может решиться до сих пор по не совсем понятным причинам.

Владимир Путин на этот раз после своего очередного переизбрания на пост президента России, вопреки традиции, совершил свой первый официальный визит не к ближайшему союзнику, а в Австрию. Андрей Федоров считает, что в нынешних условиях это не должно отразиться на отношениях между двумя правителями.

— Мы слишком сильно зависим от России, чтобы предъявлять ей претензии по этому поводу. Если у России ухудшатся отношения с Западом, то и белорусам будет хуже. А если нет, то особенно на нас давить с Востока не будут. Кроме того, российская сторона может продолжать настаивать, чтобы мы произведенные у нас нефтепродукты экспортировали не через Балтию, а через российские порты, а вообще возможностей прищемить Беларуси пальцы у России хватает, — уверен эксперт.

Минск играет в ту же стратегию, что и раньше: «нефть в обмен на поцелуи»

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров констатирует: сейчас наблюдается ожидаемый цикл ухудшения отношений между Беларусью и Россией.

— Россия после решения вопросов легитимации через выборы путинского режима на очередной срок традиционно пытается надавить на соседей, достигая новых раскладов в отношениях. Сейчас на повестке дня вопросы, связанные с «молочной войной», поставками санкционных товаров через Беларусь на российский рынок, вопросы пограничного контроля, которые должны быть урегулированы непонятно когда, а также не актуализированный до сих пор вопрос военной базы, который не снят с повестки дня белорусско-российских отношений, — подчеркивает собеседник.

Сами официальные правители Беларуси и России сегодня вынуждены строить свои отношения вопреки личным симпатиям и антипатиям, потому что государственные интересы, стоящие за ними, вынуждают правителей действовать без оглядки на это.

— Даже если Лукашенко не любит Путина, он должен изображать всяческую дружбу, и портить отношения с союзным государством в угоду личным симпатиям никто не будет, — убежден эксперт.

В то же время, не исключено, что во взаимоотношения между странами может вмешаться и фактор приближающихся важных электоральных кампаний в Беларуси – «выборов» «парламента» и «президента».

— Россия может использовать свои возможности вмешательства в эти кампании как угрозу для Беларуси и Лукашенко в частности, намекая на то, что может создать серьезные проблемы для белорусского правителя в ходе предстоящих избирательных кампаний и требовать более лояльного поведения Беларуси в серии споров, которые сегодня встречаются в двусторонних отношениях. Хотя я не думаю, что Россия как-то будет вмешиваться в эту ситуацию, — говорит директор Центра европейской трансформации.

— Я не вижу никакого нового позиционирования. Минск играет в ту же стратегию, что и раньше, называемую «нефть в обмен на поцелуи». Сейчас они придумали новую игру «деньги в обмен на воображаемую российскую угрозу», — отмечает Андрей Егоров. — Мол, тут площадка по Украине, мы сопротивляемся России, и за это дайте нам экономические блага и не задавайте вопросов по правам человека. А в сторону Востока говорится: мы с вами фактически живем в одном союзном государстве, в Евразийском экономическом союзе, а вы нам взамен, пожалуйста, нефти и возможности поставок санкционных товаров на российский рынок.

Ничего принципиально нового здесь нет, резюмирует политолог.